Liberals afirma que Chato «no ha comès cap infracció» en el cobrament de xecs de la FAF

El Comitè Executiu Nacional de Liberals d’Andorra s’ha reunit aquest dimarts al vespre després que el ‘cas Chato’ hagi fet aflorar la crisi dins del partit, que es va evidenciar divendres per les baixes de renom de membres il·lustres del partit com Amadeu Rossell, Valentí Martí, Sandra Tudó, Dolors Cabot i Manel Montes.

En un comunicat, el partit ha afirmat que la baixa d’afiliats de la formació es deu a «desacords electorals”. En referència la polèmica sorgida al voltant del secretari d’Estat d’Economia, el partit ha afirmat que Salustià Chato ha explicat als membres de l’Executiva les retribucions rebudes per part de la FAF i que l’òrgan del partit blau ha conclòs que «l’actuació de Chato s’ajusta plenament a la legalitat vigent i que no ha comès cap tipus d’infracció».

El cap de Govern, Xavier Espot, va admetre dimarts que segons els primers informes del gabinet jurídic de l’Executiu, Chato no va declarar l’IRPF per les tasques que va dur a terme com a àrbitre de partits de futbol, i que a l’espera del «dictamen definitiu» dels serveis jurídics del Govern, el secretari d’Estat d’Economia hauria comès una infracció administrativa, encara que des del Govern tampoc se l’instarà a dimitir.