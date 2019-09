Funció Pública requalifica 39 llocs de treball

El Ministeri de Funció Pública ha revisat fins a 39 llocs de feina, amb la consegüent modificació salarial a l’alça, segons es desprèn de la resposta escrita del Govern a la socialdemocràta Judith Salazar i publicada ahir al Butelletí del Consell General. D’aquests 39 càrrecs, 18 han estat per «evolució del lloc de treball» i 11 de nova creació, com el de Cap de l’Àrea de Sistemes d’Informació de Benestar Social o el de Cap de l’Àrea d’Autorització i Acreditació i Inspecció Social.



Tot i que Salazar va demanar conèixer l’increment exacte de la nòmina d’aquests treballadors, el Govern no va voler donar detalls, tot emparant-se en el compliment de la llei de protecció de dades i convidant la consellera a consultar la informació sol·licitada de forma directa al Ministeri. Malgrat això, l’Executiu sí que va informar que l’augment del pressupost del personal per al 2019 serà del 0,19%, incloent-hi l’increment del salari, del cost de les cotitzacions a la CASS i el corresponent a la paga de Nadal.



En una altra pregunta, Salazar va qüestionar els criteris per a determinar la pertinència de la revisió dels llocs de treball revisats, al qual se li va respondre que es van basar en decisions tècniques dels directors dels departaments en funció de les seves estructures orgàniques.

Pel que fa al procediment per a la revisió dels llocs de treball es va fer a través d’una empresa externa.