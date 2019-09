El Govern es compromet amb les federacions més petites

El cap de Govern, Xavier Esport, es va comprometre ahir a atendre les necessitats de les federacions esportives més petites en els pròxims pressupostos després de les successives demandes que havien fet les entitats a fi de poder assolir els seus objectius.

En aquest sentit, Espot va explicar en la recepció als esportistes que han aconseguit bons resultats aquest estiu que «precisament estem en el tema d’elaboració del pressupost de l’any que ve» i que «vull remarcar que en el darrer pressupost ja es va fer un esforç important d’increment de subvencions a diferents federacions esportives, particularment les vinculades a projectes concrets». «Crec que aquest és el camí que hem de continuar implementant a partir d’ara, és per aquest motiu que durant la campanya em vaig reunir amb totes i cada una de les federacions esportives, que són un bon grapat», comentava i assegurava que «vam prendre nota de les seves reivindicacions».

«Algunes federacions també s’ha de dir que es consideren satisfetes amb els imports que reben i algunes altres, particularment aquelles federacions petites, creuen que per poder portar a terme projectes concrets potser necessiten una mica més de recursos i això, en la mesura de les possibilitats, intentarem atendre-ho en el pressupost de l’any que ve», afirmava.

No controlaran la FAF

Demanat pels mecanismes de control de les federacions i en particular pel cas de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Espot va puntualitzar que «aquest és molt particular perquè la part que rep del Govern és ínfima en comparació a les subvencions que pot rebre per part d’altres entitats que no són el Govern». «Els mecanismes de control ja existeixen», a les quals estan sotmeses «les federacions esportives andorranes que reben subvencions del Govern des de fa molts anys». «Ja hi ha mecanismes de control i fiscalització assentats i, a més a més, han acabat de fer-ho amb l’aprovació de la Llei de l’Esport la passada legislatura», afegia i reiterava que «hem de vetllar que s’apliquin en deguda forma, com s’ha fet fins ara». «No hem de vincular el recent cas de la FAF i a més hem de ser molt curosos perquè són qüestions judicialitzades sobre les quals encara no s’ha pronunciat cap condemna. Hem de ser prudents a l’hora de valorar aquests fets i hem de desvincular una absència de control per part del Govern perquè això no es planteja ni està sobre la taula en aquest moment», sentenciava i aclaria que «aquests mecanismes són en general i la normativa els preveu».

«Si hi hagués una mala gestió i actuacions sospitoses de ser delictives no només el Govern ho ha de posar en coneixement de la fiscalia general sinó que el mateix Govern té instruments per poder intervenir aquestes entitats subvencionades i poder agafar-ne el control», recordava. En tot cas, no s’ha estudiat fer-ho i, de moment, no es farà, ja que el Govern vol mantenir la màxima normalitat possible.

Jornada necessària

Aquestes declaracions es van fer en el marc d’una recepció als medallistes dels Jocs dels Petits Estats a Montenegro juntament amb esportistes d’hoquei, muntanyisme, taekwondo o del tennis. «Era un bon moment per poder fer un esdeveniment d’aquestes característiques», comentava i destacava que «s’ha fet poc en el passat i és bo que agafem el costum de fer-ho a partir d’ara perquè crec que no hi ha mai prou actes i prou moments en què reconeixem la feina que fan els nostres esportistes». «Ha quedat demostrat que malgrat som un país petit, amb poca gent, però que tenim medallistes i persones que treuen bons resultats en diferents competicions esportives, aquest acte és important», remarcava Espot.