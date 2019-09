Gaytan, nou coordinador i ambaixador a la Cimera

Jaume Gaytan serà el coordinador nacional i ambaixador d’Andorra per a la Cimera Iberoamericana. L’anunci del nomenament de Gaytan va ser publicat ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), on també es va anunciar que té efecte a partir de l’1 de setembre, de manera que és efectiu des d’aquesta mateixa setmana.



Gaytan va ser ambaixador d’Andorra a Madrid, un càrrec en el qual va ser rellevat per Vicenç Mateu. Tal com consta en el mateix decret del BOPA, el nomenament es va fer a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach. Gaytan exercirà aquest càrrec amb residència al Principat.

Entre els nous ambaixadors andorrans destaquen l’exministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, al Vaticà, l’exministra de Funció Pública Eva Descarrega a París, Esther Rabasa a la Unió Europea, a Bèlgica, a Luxemburg i als Països Baixos, i Elisenda Vives com a ambaixadora als Estats Units d’Amèrica, al Canadà i a Mèxic, i representant permanent del Principat a l’oficina de les Nacions Unides.