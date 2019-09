Commoció per la mort de Blanca Fernández Ochoa

Després que la Guàrdia Civil trobés ahir el cos sense vida de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa a La Peñota, un pic de la serra de Madrid, l’esport andorrà es va mostrar commocionat per la seva mort. El cos el va trobar ahir a les 12.30 el sergent Francisco Borreguero, fora de servei, gràcies a un rastre de la seva gossa Xena. Des del dia 1 hi havia un gran dispositiu per poder-la trobar, que ha durat tres dies i mig. «Ha mort a la muntanya que tant estimava», va explicar el portaveu de la família, Adrián Federighi.

L’exesquiadora tenia una gran vinculació amb Andorra, on venia a passar uns dies de tant en tant per esquiar i a on s’implicava amb esdeveniments solidaris. També va assistir a les darreres Finals de la Copa del Món d’esquí alpí que es van disputar a Grandvalira. D’aquesta manera, les mostres de condol andorranes es van sumar al gran nombre de mostres de solidaritat del món de la muntanya i de l’esport espanyol.

Albert Llovera va enviar una gran abraçada «a tota la gran família Fernández Ochoa, que sempre heu estat al meu costat». «El món de l’esquí i de l’esport et recordaran sempre, fins sempre campiona», manifestava. Per la seva banda, la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va destacar que «el món de l’esquí estem de dol amb la mort de l’espanyola Blanca Fernández Ochoa». «Descansi en pau, tots els ànims del món a la família», afegia.

Així mateix, Grandvalira va comunicar que «era una llegenda de l’esport blanc» i que «en el nostre record sempre quedarà tota la seva energia i suport a les causes solidàries».

«L’estació vol transmetre les seves condolences a familiars i amics, era una gran esportista i amiga de Grandvalira, descansa en pau», afegia.