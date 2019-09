L’equip de velocitat fa una estada a Xile fins el dia 16

Els equips d’esquí alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) segueixen preparant la pròxima temporada. Els primers a viatjar a Xile han estat els esquiadors que conformen els equips de velocitat. D’aquesta manera, al país sud-americà es troben els esquiadors Cande Moreno, Kevin Courrieu i Matías Vargas, i els tècnics Dejan Poljansek, Christope Fivel i Pablo Vallina.

L’expedició és a terres xilenes des del passat 22 d’agost i continuarà amb el treball fins al pròxim 16 de setembre. De moment han tingut uns dies canviants de condicions, amb jornades molt bones però també algunes amb pluja, el que ha condicionat les sessions d’entrenaments. Durant l’estada s’està fent un treball especialment de base, molta tècnica, per introduir mànegues amb més qualitat segons avanci les jornades i així augmentar la velocitat.

«A Corralco-Chile tenim molt bones condicions per a l’entrenament. Després de la part introductòria de l’estada, on hem dedicat més atenció a l’eslàlom gegant i l’eslàlom, ens hem centrat en els últims tres dies més en les disciplines de velocitat. Els corredors estan molt motivats i centrats en l’entrenament», va explicar Poljansek.