El MoraBanc afronta un test de pretemporada contra el Barça

Sant Julià de Vilatorta acull avui un enfrontament clàssic de pretemporada a les 19.45 hores, un duel entre el MoraBanc Andorra i el totpoderós FC Barcelona Lassa. Segons va explicar el segon entrenador de l’equip, David Eudal, «per a nosaltres serà un entrenament de qualitat encara que és veritat que és el Barça i això, tant a aficionats, com a jugadors, com a tècnics, ens motiva especialment». «A aquesta alçada de la temporada és un partit més, el segon i, per tant, és de preparació, com si fos contra qualsevol altre equip», manifestava i remarcava que «hi haurà expectació perquè és una cosa que aconsegueix el Barça per si mateix». «Segur que els jugadors estaran molt motivats, però tenim el referent del partit d’Encamp, que gràcies a l’afició vam aconseguir que fos interessant i el recordem», comentava. «Segur que d’aquí a uns dies seguirpa al nostre cap, encara que d’aquí a cinc mesos ja haurà passat a la història», indicava.

Així mateix, va comentar que «ens agradaria començar a ensenyar el segell d’aquest equip, que serà defensar molt dur, intentar córrer tot el possible i intentarem posar en pràctica tot el bagatge tàctic que hem intentat introduir aquesta setmana». «Volem acabar de polir els detalls que portem des del primer de pretemporada quant a tàctica i defensa», subratllava. «Fins ara hem treballat més en el físic, hem fet un treball íntegre a pista encara que és veritat que els jugadors van carregats pel que fa a cames i que tot el que sigui tàctic, costa una mica més d’introduir. Ho intentarem combinar a partir d’aquests matxs», concloïa.

Partit solidari contra la Penya

El MoraBanc continuarà la pretemporada contra el Joventut de Badalona. El matx, que s’emmarca en la segona edició del Trofeu de bàsquet Escaldes-Engordany, tindrà lloc al pavelló del Prat Gran el pròxim 15 de setembre a les 19.00 hores. Les entrades ja estan a la venda per un preu de cinc euros i la recaptació anirà destinada a l’Associació per a la Síndrome de Down d’Andorra (ASDA).