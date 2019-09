Mala sort en la darrera etapa de la Volta a Cantàbria

El Govern vol deixar enrera les crítiques per falta de transparència

En la darrera etapa de la Volta a Cantàbria, l’MVK*12 no va tenir massa sort, ja que una part s’han vist involucrats en un amuntegament del pilot abans de l’ascensió a l’últim port. El millor classificat de l’equip va ser Òscar Cabanas que va entrar en la 43a posició a 3.56 minuts del guanyador de l’etapa el corredor de l’equip Caja Rural, Carmelo Urbano. Miquel Martínez va ser 70è,Guillem Suriñach, 83è i Guillem Sánchez, 91è.

Per El Periòdic

