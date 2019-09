La bretxa salarial segueix creixent i se situa en 529 euros al 2018

Les darreres dades sobre el salari mitjà per sexe reflecteixen un augment de la bretxa salarial entre homes i dones, ja que al 2018 va situar-se en 529 euros, tres euros per sobre de la registrada l’any anterior, o el que equival a un 0,6% més. Segons les noves dades del CRES a l’Observatori Social d’Andorra, el sou mitjà total va ser de 2.127 euros; de 2.387 en el cas dels homes i de 1.858 en el de les dones, més elevats que els números que apareixien a l’Enquesta de Forces de Treball de l’any 2018.

«Aquí hem fet la mitjana de les dades de cotització que recull la CASS, per tant, la principal diferència amb els resultats del Departament d’Estadística és que no hem tingut en compte la proporció d’homes i dones que estan cobrant mitja jornada, ocupant un càrrec o exercint una feina no qualificada», va matisar el director del CRES, Joan Micó. De tota manera, la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Montse Nazzaro, va lamentar que «en els últims anys les dades s’hagin mantingut en la mateixa línia» i va alertar que «això és símptoma que no s’estan fent les coses bé».

Micó adverteix que no sempre hi ha discriminació, sinó que cal tenir en compte diverses desigualtats

De tota manera, Micó va advertir que aquesta diferència tan gran entre salaris no vol dir que dins de la mateixa categoria professional «hi hagi molts homes cobrant un sou molt més elevat que les dones, sinó que hi ha un cúmul de factors que no s’estan tenint en compte a l’hora de calcular la bretxa salarial», com ara el fet que els homes ocupin més càrrecs de responsabilitat i, per tant, tinguin un major nivell d’ingressos. Per això, va recomanar distingir entre desigualtats directes i indirectes. «Tot i que hi ha estudis europeus que indiquen que la meitat de casos podrien ser discriminació, és molt difícil identificar quan una dona està cobrant menys per qüestió de gènere», va precisar el director del CRES tot insistint que s’ha de treballar sobretot en les indirectes. «Que una dona inverteixi més temps que un home en les feines de casa ja és una desigualtat important», va exemplificar Micó, que va considerar la llar com un dels elements més significatius de les diferències de gènere.

Canvi de rols

Els salaris entre homes i dones s’accentuen encara més quan es distingeixen per activitats. Pel que fa a les dades del 2018 del sistema financer, si bé el sou mitjà d’un home ascendia fins als 6.402,8 euros, el d’una dona se situava en 3.554,46. En les activitats sanitàries i veterinàries i els serveis socials, on predominen molt més les dones (1.648) que els homes (428), aquests darrers igualment tenen sous més elevats, una mitjana de 2.973,04 euros en contraposició als 2.120,48 de les dones. I quant al treball domèstic a la comunitat, amb una ocupació molt més alta de dones (158) que d’homes (46), aquests últims obtenen un salari mitjà de 1.548,46 euros i les dones, de 1.333,42.

«Les dones en els darrers anys han començat a assumir els rols típicament masculins», va celebrar Micó, «però ara falta que nosaltres ens adonem de la importància de la feina de la llar», de seguida va afegir. I un dels errors que va apuntar és que aquestes últimes «són feines que no es paguen i que estan poc valorades, motiu pel qual cada cop s’estan externalitzant més», va argumentar el director del CRES. En aquest mateix sentit va posicionar-se la presidenta de l’ADA, que va incidir en la necessitat de treballar els estereotips des de l’educació. «Aquí és on tenim més marge, ja que si eduquem per la igualtat de gènere, quan els infants siguin adults actuaran sense fer diferències entre homes i dones», va manifestar Nazzaro. «A més, un dels principals responsables són les mateixes famílies, que segueixen mantenint els rols tradicionals entre pare i mare; cal que la societat prengui consciència», va concloure.