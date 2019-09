El Govern accepta que Pintat entri a la negociació amb la UE

El Govern ha acceptat que els presidents dels grups parlamentaris formin part de la delegació negociadora amb la Unió Europea (UE). Aquesta va ser una de les condicions que va posar el líder de terceravia, Josep Pintat, en la reunió que va mantenir amb l’Executiu a finals de juliol de cara a teixir un pacte d’Estat per culminar les negociacions amb Brussel·les.

En declaracions al PERIÒDIC, Pintat va afirmar que ha rebut resposta positiva per part de l’Executiu respecte a les seves aportacions en les bases del memoràndum, previ a la culminació del pacte, i en les quals s’hi inclouen demandes per obtenir més informació i que els presidents dels grups parlamentaris puguin presentar esmenes la línia negociadora del Govern.

«La resposta del Govern és que ho troba correcte i que ho parlaria amb les altres forces polítiques», va afirmar Pintat.

El polític lauredià va dir que «el Govern veu amb bona predisposició el memoràndum d’entesa [previ a l’establiment del pacte d’Estat] per establir el marc de negociació», i que espera trobar-se amb l’Executiu pròximament per «concretar» els següents passos.

En el marc de la trobada amb els esportistes que han representat Andorra en els últims mesos, el cap de Govern, Xavier Espot va fer referència implícitament al fet que els presidents dels grups parlamentaris puguin formar part del procés negociador afirmant que això «dependrà» de la UE. Espot, que dimarts es va reunir amb el líder de l’oposició, Pere López, per tal d’incloure els socialdemòcrates a l’acord, va fer referència a les converses amb els dos partits de la minoria al Consell per tal d’establir les regles del joc prèvies a la configuració de l’acord conjunt.

Bona sintonia amb el PS

D’altra banda, tant Espot com Pintat van fer referència a l’acord conjunt que també es podria culminar amb el Partit Socialdemòcrata, a més dels tres grups parlamentaris que donen suport al Govern -Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos- i que se sobreentén que formaran part de la negociació.

En aquest sentit, Espot va destacar la bona sintonia amb el PS després de la reunió de dimarts i que, malgrat que hi hagi «alguna diferència» en quant a les propostes sobre polítiques socials a negociar davant de la UE, sí que hi ha punts de coincidència en capítols com el de la lliure circulació de persones. Una de les incògnites d’aquest nou comitè serà la convergència entre les diferents ideologies dins de la delegació negociadora, que seguiria liderant el Govern en primera instància.

De moment, Josep Pintat va evitar valorar-ho i es va limitar a dir que amb els socialdemòrates, amb qui sobre el paper hi poden tenir més diferències, només hi ha parlat a nivell informal. Per la seva banda, Espot, que va negar que en la passada legislatura hi hagués falta de transparència, va dir que el compromís del Govern és seure a la taula negociadora amb un «consens» amb la resta de forces polítiques i després d’haver trobat el «mínim comú denominador» amb la resta de grups parlamentaris.