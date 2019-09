Els terrenys del Prat Gran d’Encamp costarien 38 milions d’euros

El comú d’Encamp ha convocat per al pròxim dimecres una reunió de poble informativa a la Valireta per parlar sobre el futur del parc del Prat Gran, un dels espais públics de la parròquia més utilitzats tant per a la ciutadania com per a l’organització d’esdeveniments. El contracte de lloguer on es troba el parc es renova cada any dins d’una unitat d’actuació, i per aquest motiu la corporació estaria estudiant la compra del terreny, que tindria un valor de 38 milions d’euros, segons va explicar el conseller del PS+Independents, Joan Sans, a l’ANA, tot i que el comú no va fer declracions al respecte.



Per a Sans «una decisió com aquesta no li correspon a l’actual corporació prendre-la», ja que suposaria «hipotecar al futur govern». També va posar en dubte la legalitat de la compra, donat que augmentaria el deute del comú per sobre del que dicta la Llei de finances comunals. Sans va afirmar que el seu grup ha demanat alternatives a la majoria, que podrien passar per traslladar la zona verda a un altre terreny «com el Prat de Genil».