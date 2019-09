Fèlix Álvarez: «Sempre hi haurà continuisme però el cercle tancat i els vicis creats s’han de canviar»

L’exjugador internacional Fèlix Álvarez és un dels candidats a la presidència de la Federació Andorrana de Futbol (FAF). Álvarez es presenta, a priori com el candidat favorit després d’haver aconseguit més avals que el seu rival, Carles Riba, i aposta per transmetre un missatge de transparència.

–Com està anant la recaptació de vots?

–Sóc partidari que la gent ens ha de conèixer i per això ens hem de treure aquesta etiqueta de continuistes. Hem visitat pràcticament a tots els presidents i anirem a visitar a aquells que no ens han donat l’aval, els volem exposar el nostre programa, que estarà basat en la transparència.

–Com es demostra que no és continuista?

–Si li donem el significat que la mateixa paraula diu, alguna cosa de continuisme si que hi haurà. De la nit al dia no es pot canviar tot, hi ha coses que s’estan fent bé i altres que s’han de corregir. Hi ha molts mecanismes marcats a la federació que venen de la UEFA i la FIFA, que fan una auditoria anual. La de la FIFA no ha trobat res en l’impacte econòmic però si que ha trobat algunes cosetes de defectes de forma. Estem veient que hi havia un cercle molt tancat, amb uns vicis ja creats i considerem que això és el primer que s’haurà de canviar, però sempre hi haurà una mica de continuisme.

–Hi haurà transparència amb els clubs i amb els mitjans de comunicació?

–Sí. En els dos casos ha de ser total. Hi ha presidents que desconeixen certes coses i volem que els clubs tinguin clar quins són els diners que se’ls destina i quins van cap a la selecció. També volíem fer que la lliga i la federació fossin dues entitats però dins de la mateixa FAF. Els clubs necessiten la federació i viceversa. Per tant, econòmicament volem que la lliga i la federació es gestionin independentment. Fins ara, la gent donava moltes coses per suposat i ara s’haurà d’explicar tot. Estem oberts a tothom.

Fèlix Álvarez: «Volem que la federació i la lliga es gestionin econòmicament de manera independent»

–Quins són els altres punts del seu programa?

–En tenim 20 però volem lluitar per les infraestructures, és a dir, fer algun camp més i millorar els que tenim. Ara les obres han estat aturades però no ha estat pel cas actual, sinó per les vacances i l’esllavissada. Tot segueix com estava previst.

–Quina és la situació amb els camps previstos a Encamp?

–Va quedar parat quan va saltar el tema de l’Operació Cautxú, però la UEFA ja ho havia autoritzat i hi havia un precontracte. He parlat amb el propietari i ens l’aguantaran fins després de les eleccions. Si sortim, anirem a parlar amb ells perquè és un projecte maco.

–Es milloraran les infraestructures?

–Sí. En infraestructures hi ha un projecte que s’està renegociant, que són uns vestidors a la Borda Mateu. Pels informes que he pogut veure, hi ha un tema d’utilització de la gespa. Es van donar unes hores de vida i això no s’està respectant perquè s’està utilitzant tres vegades més del que recomana la casa. Es donaven 30 hores a la setmana i se’n fan 90.

–Què passa amb el Nacional?

–Voldríem que cada parròquia tingués un camp, que els clubs poguessin jugar a casa, un fet que comportaria moltes modificacions a la lliga. Un dels projectes que ara es posarà en funcionament és que hi hagi una ambulància al camp i això ho assumirà la FAF. No tenir un camp per cada equip limita molt per tenir un funcionament típic del futbol. S’estan buscant terrenys però és molt complicat i els lloguers són inassumibles.

Fèlix Álvarez: «La federació ha pecat molt en transparència, no ha sabut transmetre la gestió que estava fent i això ha creat incertesa»

–Quins són els altres punts?

–Es vol potenciar el màrqueting i la publicitat perquè en aquest cas estem una mica coixos. No se sap vendre la imatge de la federació. S’estan fent coses i la gent no ho sap. També es vol aplicar una mesura especial que depèn de com es faci, et pot rebotar. Serien unes subvencions als clubs adaptades a uns paràmetres. És a dir, depenent del que aportin els clubs, se’ls donarà la subvenció. Un exemple seria organitzar un torneig. Volem seguir amb les nostres iniciatives solidàries i potenciar-les perquè això trauria aquesta imatge de federació prepotent que mou molts diners. Ho fem però volem ajudar.

–Què és el que més s’ha de canviar?

–La base s’ha treballat molt bé i hi ha hagut bons resultats pel que fa a seleccions. Pel que fa a administració, la FAF ha crescut molt. Quan entrem, caldrà estudiar els llocs de treball perquè van molt enfeinats. S’haurà de veure si en moments puntuals s’hauria d’agafar més personal. Negativament, la Federació ha pecat molta transparència. No ha sabut transmetre la gestió que s’estava fent i això ha creat incertesa a molta gent.

–Què és el que més el distancia de Carles Riba?

–M’estranya que diguessin que volien potenciar la base perquè és el que està fent la federació.

–Parlant del tema de base. Quin és el futur dels equips ENFAF tenint en compte que hi ha la base de l’FC Andorra?

–A l’inici hi havia una incertesa perquè els clubs reclamaven una modificació, ja que l’ENFAF s’autofinança. Els clubs pensaven que si desapareixia, aquesta subvenció aniria als clubs. Semblava que hi havia una entesa per intentar que l’FC Andorra tingués els millors jugadors i que l’ENFAF fos el segon equip però hi va haver unes controvèrsies. La FAF volia mantenir el seu sistema de treball, enfocat a com juga la selecció i l’Andorra no era tan partidària d’això perquè volien apostar per l’estil de cada entrenador. També tinc entès que això no es va voler fer perquè Gerard Piqué no es va voler involucrar amb la Federació per l’Operació Cautxú. Aquestes negociacions les va portar Justo Ruiz però després va marxar.

Fèlix Álvarez: «Hauríem de reprendre les converses amb l’FC Andorra, es podria plantejar col·laborar per fer un estadi»

–Contemplaria un acord amb l’FC Andorra?

–Sí, pot ser positiu. Hem d’anar de la mà. En un moment donat es podria plantejar i fer una col·laboració per fer un estadi per a tots. L’any que ve, si pugen, necessitaran un amb més capacitat. No és qüestió de què cada parròquia tingui un Estadi Nacional, s’hauria de tenir un camp per parròquia i un estadi que pogués acollir partits de l’Andorra i de la selecció. Hauríem de reprendre les converses amb l’Andorra i col·laborar.

–Les eleccions vénen marcades per l’Operació Cautxú. Ha estat el principal tema de conversa amb els clubs?

–Tenien el seu neguit però han vist que la Federació, i respectant la presumpció d’innocència dels implicats, de moment no sembla ser la més perjudicada. Això ha mitigat el fet que els clubs s’hagin sentit perjudicats perquè no els ha afectat directament.

–Vostè ha pogut veure els números de la FAF i molts documents. Com és que pren la decisió de presentar-se? És a dir, se sent preocupat?

–Em va fer molt respecte. A l’inici no ho tenia clar però em va motivar a presentar-me el fet que la informació que em van subministrar com l’auditoria i els comptes anuals i el que estava apareixent als mitjans de comunicació, no hi havia molta realitat. Hi havia moltes coses que estaven desvirtuades perquè moltes d’elles es podien justificar perfectament. Vaig veure que els números que s’estaven presentant tenien lògica. En aquest moment, vaig veure que és una etapa nova i que és un bon moment. No vull valorar el que s’ha fet anteriorment però, mirant els números de 2018, semblava que parlaven de dues pel·lícules diferents.

Fèlix Álvarez: «Anar a una auditoria independent es pot plantejar però Gaudit ens mereix tota la confiança perquè són professionals»

–Està plenament tranquil amb la gestió que s’ha fet?

–No m’atreviria a dir que no estigui preocupat. No he tingut accés a tota la informació de la Policia i la Batllia i no sóc jurista, no puc valorar en quin extrem es pot considerar delicte o no, però el fet de la gestió va més enfocat en defectes de forma que no pas que hagin tingut un impacte econòmic.

–És el que ha passat amb Salus Chato?

–Sí. El tema del Salus i d’altre personal públic i parapúblic, entenc que l’IRPF si estava obligat a declarar-ho, però podria estar exempt.

–Quina persona serà secretaria general de la FAF?

–És un tema que ens preocupa. Una de les solucions que pensem és subcontractar-ho, és a dir, agafar una empresa de recursos humans i que faci una selecció.

–Què en pensa del fet que hi hagi persones que estan treballant a la federació i que a la vegada tenen càrrecs importants als clubs?

–El que farem és veure quina mena de feina està desenvolupant cada persona. És complicat no comptar amb ningú que estigui vinculat a un club perquè a Andorra som poca gent i a vegades, tens problemes per trobar gent. Per tant, estudiarem els casos i si no dona peu a cap mena de malentès, es mantindran.

–Un cas visible és el del seleccionador sub-21.

–Es va estar buscant gent. Vam contactar amb Òscar Sonejée però no va acceptar la proposta. El partit era imminent i no teníem a ningú més que estigués vinculat a la federació i que conegués els nanos. Es va fer per aquest partit, perquè era una emergència. A partir del dia 12, s’estudiarà qui ocupa el càrrec. Però estem molt limitats per la titulació.

–Tornant a l’'Operació Cautxú'. Pensen sotmetre a la FAF a una auditoria independent o a una auditoria voluntària al Tribunal de Comptes?

–No, no ens hem plantejat anar al Tribunal de Comptes. Anar a una auditoria independent es pot plantejar però Gaudit ens mereix tota la confiança perquè són gent professional. Tot i això, potser ens veiem obligats a demanar una segona opinió, però ara és precipitat dir-ho.

–Si guanyen les eleccions, la FAF serà part acusadora o actor civil?

–No ho sabria dir. Dependrà molt de la informació que surti.

–Què en pensa dels clubs que s’han personat a la causa?

–Ho trobo lògic. Des de fora pot semblar que hi ha hagut algunes gestions mal efectuades. Trobo correcte que ells pensin que això ha pogut afectar a la federació. Perquè quatre i no la resta? No sé l’assessorament que han tingut i si tenen alguna informació que nosaltres no tenim. Però si cada any has rebut el que pertoca, no veig un perjudici en l’àmbit econòmic. El perjudici seria més respecte a gestió.

Fèlix Álvarez: «Que la FAF faci de banc, és una bona acció, no veig molt lògic que s’hagi d’anar a un banc si té els diners»

–El sumari exposa que la FAF hauria actuat com a prestadora.

–És un exemple del que deia. Es veu més com una mala gestió que no que pugui tenir un impacte econòmic. Els clubs que han jugat a l’estiu, no reben la subvenció de la UEFA fins al novembre o al desembre i hi ha una sèrie de despeses. Aquest concepte de prestadora, el que fa la FAF és avançar als diners dels clubs perquè puguin liquidar aquestes despeses i al novembre i quan reben els diners de la UEFA, se li descompta al club. No veig molt lògic que s’hagi d’anar a un banc, sobretot pels interessos. Si la FAF té els diners, ho veig bé. Que faci de banc és una bona acció.

–Perquè la FAF no es va personar abans a la causa?

–No es va fer abans ni es va actuar perquè ens va agafar a tots per sorpresa, a tot el teixit andorrà. Es va optar per esperar i veure com evolucionava el cas.

–Hi ha un andorrà que s’està guanyant la vida als despatxos de la Primera Divisió. Comptaria amb ell o voldria treballar amb ell?

–He jugat amb Toni Lima i el considero molt bona persona. Ha estat vinculada al futbol andorrà i coneix molt bé el món del futbol. Desconec el que ens podria aportar però no ho descarto. No sé si a ell li interessaria estar a una federació petita. Està acostumat a reptes importants, podria ser una persona vàlida pels seus coneixements.