Vila allarga la investigació sobre els lloguers per les contínues queixes

El raonador del ciutadà, Marc Vila, ha decidit allargar la seva investigació d’ofici sobre els problemes d’accés a l’habitatge perquè, segons va indicar ell mateix en declaracions a EL PERIÒDIC, «el degoteig de queixes segueix sent constant i cada setmana atenc entre dues i tres visites de persones que han rebut una carta del propietari en què els comunica un augment del preu del lloguer o directament la rescissió del contracte».

La institució encara no ha registrat casos del neguit dels temporers de cara a la nova temporada

Des que va començar la investigació a l’octubre de l’any passat, les queixes no han cessat i a la primavera ja havien superat el centenar. Segons ha especificat Vila en reiterades ocasions, la majoria són per l’augment del preu del lloguer, que ha arribat a ser del 40, 50, 60 o 70% i en alguns casos inclús per sobre d’aquest percentatge, però també li han arribat queixes relacionades amb la Llei d’arrendaments, rescissions de contracte, increments de les despeses, sobretot pel que fa a les factures de calefacció, i problemes amb la devolució del dipòsit. «Això no s’acaba mai, cada dia hi ha coses noves», va admetre el raonador.

Malgrat que el seu objectiu era elaborar un informe amb la màxima informació sobre els problemes d’accés a l’habitatge i presentar-lo al Consell General i altres institucions, en un primer moment Vila ja va indicar que esperaria que se celebressin les eleccions generals i es constituïssin els nous òrgans legislatiu i executiu abans de traslladar-los les conclusions de la seva investigació. «No m’he plantejat tancar-la perquè estic a l’espera de com actua el Govern en referència al tema dels lloguers», va apuntar Vila del tot expectant.

El raonador del ciutadà es manté a l’espera de com actua el Govern en matèria d’habitatge

De fet, en les últimes setmanes, diversos representants de l’Executiu ja han avançat que estan estudiant renovar la mesura que prorroga un any els contractes de lloguer que expiren i que impedeix apujar-ne el preu més enllà de l’IPC. Ja va parlar-se sobre la qüestió en la darrera reunió de la Comissió Nacional de l’Habitatge, a finals de juny, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va destacar que el retorn que han obtingut fins ara d’aquesta mesura ha estat positiu. De tota manera, segons va manifestar el ministre Portaveu, Eric Jover, en la compareixença del passat dimecres, dins de l’equip de Govern encara no hi ha una decisió ferma al respecte. Per això, el raonador espera que hi hagi un posicionament clar de l’Executiu abans d’avançar cap resultat sobre el seu informe.

Recerca dels temporers

Els temporers reconeixen que la recerca de pis és el més complicat pels preus i els requisits exigits

Mentre el Govern emplaça els avenços en matèria d’habitatge a la següent reunió de la Comissió, que se celebrarà aquest mateix setembre tot i no haver-hi una data definida, els treballadors que tenen pensat venir a fer la temporada d’hivern al Principat ja han iniciat la recerca de pis i han començat a manifestar la seva preocupació en veure que la situació és certament complicada. El raonador del ciutadà de moment no ha rebut queixes de temporers, però aquells que es plantegen venir ja estan fent bullir les xarxes amb els seus dubtes i neguits. Tal com va reconèixer Coti Vasquez, que enguany farà la seva segona temporada al Principat, «el tema del pis és el més complicat, ja que els preus per als temporers són molt més alts que els normals i hi ha més requisits, com tenir un contracte o avançar tres o quatre mesos de lloguer». Per això, la majoria acaben optant per compartir pis o llogar habitacions, va explicar Vasquez.