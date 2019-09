Les executives de DA i L’A es reuniran per encarar els comicis

Després del període estiuenc, les formacions polítiques recuperen el ritme habitual de feina amb la mirada posada ja en les eleccions comunals del desembre. DA va fer al seva primera executiva dimecres, en la qual va ratificar Conxita Marsol i Josep Àngel Mortés com a candidats per Andorra la Vella i Ordino respectivament. A més, van acordar contactar amb l’executiva liberal per tal de fer una trobada conjunta i seguir tant la confecció de llistes electorals, com la resta de temàtiques que ara impliquen als dos partits en coalició de Govern. Aquest acord forma part, de fet, del pacte al qual van arribar per entrar a l’Executiu.



Pel que fa als noms que han de liderar les llistes, els demòcrates asseguren que encara està tot molt verd, així com també en quines parròquies serà possible un pacte amb els liberals i en quines no. El timing electoral, però, farà que a partir d’aquest setembre els moviments hagin de començar a fer-se notar, ja que amb el calendari a la mà només hi ha dues possibles dates per a les eleccions: o l’1 o el 15 de desembre, de manera que entre finals d’octubre o principis de novembre hauran d’estar tancades les llistes.



D’altra banda, la reunió demòcrata també va sevir per fer balanç dels primers 100 dies de Govern i per demanar als responsables de cada cartera ministerial començar a veure resultats de totes les iniciatives i projectes que hi ha sobre la taula.

‘Cas Chato’

Durant l’executiva també es va parlar de la polèmica generada arran del cas Chato. El cap de Govern, Xavier Espot, va explicar que el secretari d’Estat ja ha regularitzat la seva situació a tributs i que malgrat que ha hagut de fer front a un recàrrec per no haver-ho declarat en el seu moment, no hi ha hagut cap sanció. Els demòcrates defensen que únicament s’ha produït una infracció administrativa i que no hi ha elements suficients per destituir-lo. En aquest sentit, l’executiva va tancar files donant ple suport tant a les declaracions del ministre Jordi Gallardo com a les posteriors fetes pel màxim representant de l’Executiu.