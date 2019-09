Pinga entrena per primer cop amb l’FC Andorra

Aimery Pinga va vestir ahir per primera vegada la samarreta tricolor i va realitzar el primer entrenament amb l’FC Andorra. Ho va fer en un camp molt especial, a l’Emili Vicente de La Seu d’Urgell, un entorn molt especial, ja que la instal·lació porta el nom de qui va ser tècnic de l’equip.

Després de l’entrenament, Pinga va explicar que «estic molt content d’star aquí» , que «el projecte és molt interessant» i que el fet d’haver treballat amb aquest staff, «em va ajudar molt». «No m’ho vaig pensar per com és d’atractiu el projecte i per tornar a treballar amb Gabri», remarcava.

«Sóc un jugador fort, potent, bastant tècnic, veloç i sóc molt precís», revelava i afegia que «m’he trobat molt bé en aquest primer entrenament, estic molt content per la feina que hem fet i per com m’ha rebut l’equip». «Em falten deu dies per posar-me a to, vull donar el millor de mi», afegia.