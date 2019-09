El cònsol lusità afirma que «molts» residents s'interessen pel programa Regressar

El programa Regressar impulsat pel Govern de Portugal amb l’objectiu de repatriar els emigrants es comença a moure a Andorra. I a arreu. Es va posar en marxa a finals de juliol, però les vacances han provocat que tot just un centenar de residents dels 157 països que es poden acollir a la mesura hagin presentat la candidatura formal fins a finals d’agost. Amb l’inici del nou curs, en canvi, l’interès ha anat a l’alça i els tríptics informatius que va rebre el consolat honorari al Principat fa una setmana «han volat», afirma el cònsol honorari, José Manuel da Silva, que enumera els factors principals que porten a la comunitat portuguesa a tornar al seu país d’origen: els salaris, els preus dels lloguers, el cost de vida i la desafecció cap al país que un dia els va acollir. Per això, demana a l’Executiu de Xavier Espot i al país «més afecte» cap a la població lusitana.

El diplomàtic manifesta que la comunitat lusitana pateix el l’alt cost de vida que té Andorra



Da Silva admet que la relació amb el Govern d’Andorra «és bona», com també ho és la que mantenen els Executius d’ambdós països. «Canvien les persones, però no les relacions», manifesta. Però també reconeix que «les últimes generacions d’immigrants han canviat molt. No només estan aquí per treballar i mantenir la família. Han creat una vida al Principat». Per això, lamenta que «ara no trobin en el país allò que esperaven» i, conseqüentment, «estan patint una desafecció». En aquest sentit, manifesta que la situació «és preocupant».



Respecte a una possible solució, el consol honorari constata que és «difícil trobar-ne una» i considera que s’ha d’involucrar tant l’Administració com la resta del país. «Han de donar incentius perquè els residents es trobin còmodes i, consegüentment, es vulguin quedar. No només em refereixo als estímuls econòmics. S’ha de millorar l’encaix social i donar més estima. Si no, marxen quan els hi surt una oportunitat millor».

Qui ha posat una oportunitat sobre la taula és l’Executiu lusità, que ha pressupostat 10 milions d’euros pel primer any del programa Regressar i espera que se’n beneficiïn 1.500 persones fins el 31 de desembre. «Tot el que sigui ajudar és positiu i donar un incentiu per tornar a casa està bé. Tots els immigrants lamentem haver de marxar del nostre país», explica da Silva. Al marge que els tríptics s’hagin esgotat, el cònsol explica que «la gent ve a veure’ns per saber com funciona i com es poden acollir a la mesura». Per aquest motiu, creu que «molts residents» demanaran l’ajuda activa d’ocupació política.

Procés digital

Tot i això, el diplomàtic no gosa posar xifres a la repercussió que tindrà Regressar per una raó: tot el procés d’inscripció i d’admissió és digital –a través de l’Institut d’Ocupació– i els consolats no fan cap tràmit al respecte. A més, no totes les persones que s’apuntin rebran l’ajuda i, per tant, del programa repercutiran dues xifres: les peticions rebudes i els ajuts atorgats. «Com a molt donarem de baixa als ciutadans que tornin a Portugal, sempre que estiguin registrats al consolat», precisa, ja que no és obligatori inscriure’s.

El procés per optar a les ajudes és a través d’internet i els consolats només assessoren



El que sí que pot fer el consolat honorari és assessorar els interessats. «Hi ha gent que ve a veure’ns per saber com funciona i els podem donar tota la documentació que necessiten i quins requisits han de complir», assenyala, a la vegada que adverteix que «algunes persones creuen que Portugal regala 6.500 euros per muntar un negoci i no és així».

Requisits

Sota el lema És hora d’anar a casa, el seu país dona suport a la seva tornada, el paquet d’incentius inclou un reguitzell de mesures i la més cridanera són els fins a 6.536 euros i beneficis fiscals. Això sí, Regressar inclou una lletra petita: només s’entregarà l’ajuda a qui torni al país amb un contracte de treball per compte d’altri, el qual tingui una durada mínima d’un any i que entri en vigor entre l’1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2020. En aquest sentit, s’han de registrar a l’Institut d’Ocupació i aspirar a una de les quasi 8.000 ofertes que hi ha disponibles.



D’altra banda, no tots els emigrants es poden adherir al programa: només aquells que van marxar abans del 31 de desembre del 2015 i que hagin estat fora del país més de 12 mesos. Això sí, els descendents de portuguesos també poden aplicar.