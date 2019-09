Els versos de Joan Brossa ressonaran a Casa Rull

L’àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura i Esports i la Biblioteca Nacional d’Andorra organitzen avui a la Casa Rull de Sispony el recital poètic Brossa, a partir del silenci, a càrrec de l’actriu Sílvia Bel. La catalana donarà vida a una selecció de textos de l’autor amb el cant flamenc de Juan Manuel Galeas i la música de Fran León, al caixó i la flauta travessera, i José Santiago, a la guitarra.



Amb aquesta activitat, que s’emmarca en el cicle de les Nits d’estiu als museus, la Biblioteca Nacional ha trobat una data per commemorar el centenari del naixement del poeta català, que va col·laborar esporàdicament amb la revista Valls d’Andorra: al vent de Catalunya entre els anys 1979 i 1987, la qual va dirigir Miquel Lladó.



No és la primera vegada que Andorra ret homenatge al poeta: ja havia dedicat una mostra retrospectiva a Brossa l’any 1994 a la sala d’exposicions del Govern. Ocasió en què, gràcies a les gestions de Josep Maria Ubach, el poeta va donar l’escultura o poema corpori anomenat Incomunicació, que s’exposa actualment al Consell General. Originalment, el poema es titulava Capvespre i tractava la problemàtica de la comunicació, amb una paret de totxos que parteix en dos una taula. La taula de bronze es va fer a partir del motlle d’una taula que es troba a la Casa d’Areny-Plandolit.