Tal dia com avui... de fa 19 anys

Cal seguir legislant a favor dels treballadors per compte propi

El president del Constel·lació, Eloi Ledesma, va defensar un lloc del seu equip a la Lliga després que se li hagués prohibit competir. En una roda de premsa va rebatre punt per punt les acusacions formulades pels clubs i la FAF i va decidir acudir a la Comissió jurídica i esportiva per aturar aquesta suspensió cautelar.

Encamp fa una enquesta entre els pares per ampliar l’horari de la guarderia

El to social va centrar el discurs del cap de l’Executiu a la cimera de l’ONU i va reclamar respecte per la diversitat cultural als caps d’Estat i de Govern. A més, Forné i Aznar van parlar «de temes d’interès bilateral».

Per El Periòdic

