L’FC Andorra viatja a Tarragona amb la plantilla totalment tancada

L’FC Andorra es troba en plena forma després d’haver sumat els tres punts en el darrer partit contra el CF Badalona al Prada de Moles i aquest diumenge s’enfrontarà a un clàssic del futbol català, el Nàstic de Tarragona, un rival que apunta a ser un dels candidats a tornar a la Segona Divisió. A més, el duel es disputa al Nou Estadi, un camp que sempre resulta motivador. És també un enfrontament especial perquè els andorrans ja tenen la plantilla definitiva, després que hagi tancat el mercat i que s’hagin incorporat a les files tricolor l’internacional suís sub-21 Aimery Pinga i l’experimentat Víctor Casadesús. Tot i això, Gabri García no decidirà fins a darrera hora si compta amb ells de cara a aquest enfrontament, ja que no es troben al màxim nivell. Amb qui no podrà comptar serà amb Ludo Clemente, Àlex Martínez i Joan Cervós pels seus compromisos internacionals.

Segons va explicar el tècnic, «és un equip amb moltes expectatives». «Estic segur que serà un conjunt que estarà a dalt i que lluitarà per a les places de play-off», destacava i remarcava que «és un estadi maco». Així, va subratllar que el matx «té una sèrie d’al·licients que fan que tothom hi vulgui jugar». «Tenim ganes que arribi, segur que l’equip ens pressiona molt» perquè «té una idea clara de joc, almenys la del seu entrenador sí que la coneixem i sabem quina és, la del futbol associatiu, la de pressionar molt i ser protagonistes, com nosaltres, que volem tenir una idea de joc semblant». «Serà un partit molt ric en l’aspecte futbolístic, a més, venen de sumar un punt de sis i, per tant, tenen molta obligació de guanyar, sobretot jugant a casa», sentenciava. «Serà exigent», puntualitzava.

Pel que fa a les condicions de l’equip, va recordar que «ja estàvem bé quan vam perdre al camp de l’Espanyol». «És una temporada molt llarga i la veritat és que ha estat molt positiu tornar a la dinàmica que portàvem de l’any passat, érem molt segurs a casa i tornar a aquesta situació és molt bo per a tots», afegia.



Satisfacció

Gabri va celebrar que «per fi ha acabat el mercat» perquè «tots teníem ganes que arribés el dia». «Volíem tenir la plantilla configurada, estic molt content perquè ens ha quedat una amb moltes possibilitats, experiència i gent jove, pot jugar a diferents coses depenent del partit i del rival, això fa que tingui moltes possibilitats», exposava.

Quant a les incorporacions recents, l’entrenador va dir que «l’Ernest ja va deixar clar que era un golejador» però «d’alguna manera volíem reforçar aquesta posició amb jugadors que tinguin capacitat de gol». «A part de l’Àlex, amb Pinga i Casadesús, aquesta posició la tenim ben completa», reiterava. «A Suïssa vam veure moltes possibilitats amb Pinga, pot jugar en les tres posicions que tenim a dalt i per això consideràvem que era important», ressaltava. També va explicar que «valorarem si entren perquè una cosa és entrenar i altra competir». «Els dos últims fitxatges necessiten un procés de pretemporada i adaptació a l’equip», concloïa.

Ferrán Tacón, un dels primers fitxatges de l’era Piqué, torna a la UA Horta com a cedit

Un dels primers fitxatges de l’era Piqué, Ferrán Tacón, ja no vestirà la samarreta tricolor, ja que marxa a la UA Horta, de la Tercera Divisió espanyola, cedit. L’FC Andorra va fer l’anunci ahir en un comunicat i va detallar que és per una temporada, a més de desitjar-li «molta sort en aquesta nova etapa».

En el seu moment, quan encara es desconeixia que Piqué compraria el club, va causar molt impacte i es va convertir en una peça important de cara a l’ascens a la Tercera Divisió.

És un jugador amb currículum extens, que ha passat per diferents categories a Espanya i amb aventures llunyanes. Abans de fitxar per l’Horta, equip al qual ara torna, havia estat a l’Eldense, i abans del conjunt valencià a l’Al-Nasr Salabah d’Oman. En la seva etapa formativa va passar pel Reial Madrid i el Celta de Vigo. Després va estar en clubs com la Cultural Leonesa, Leganés, Tenerife, Alcoià, Badalona i la Roda, jugant també a la Segona Divisió portuguesa a l’União de Madeira.