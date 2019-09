Òscar Casal, Soldevila i Vives es trobaran un circuit molt tècnic

Òscar Casal, Arnau Soldevila i Sintu Vives disputen avui la darrera prova dels Campionats Europeus d’Skyrunning que es disputen a Terme di Bognano, Itàlia. En aquest sentit, la International Veia Skyrace es caracteritza per ser un circuit molt tècnic, ple de senders, crestes i cordes fixes i té una distància de 31 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell.

Casal i Soldevila van competir dijous a la Vertical de la competició i avui, en canvi, seran els tres corredors qui prendran la sortida de la prova amb «l’objectiu d’assolir uns molt bons resultats personals», van indicar des de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM). Per aquest motiu, ahir es va fer una jornada de recuperació completa per poder estar en les millors condicions possibles de cara a la jornada d’avui. En aquesta primera prova, segons va indicar el tècnic Fabrizio Gravina, «destaca l’alt nivell que Casal ha mostrat a la línia de sortida, el resultat és excel·lent». Soldevila, per la seva part, va desitjar donar el màxim.