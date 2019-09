Andorra s’imposa a Israel amb una bona segona part

Cal seguir legislant a favor dels treballadors per compte propi

A la represa, van pujar les primeres línies i va servir per robar pilotes i tenir més ofensivitat en atac, de manera que van anotar tres gols. «Sort dels porters que han parat moltíssim, ens han salvat el partit tant el Jan Moya, que ha jugat molt segur, com també el Cerni Castellón, que va ser capaç d’aturar quatre penals», va explicar el seleccionador Nil Castellví.

Andorra va aconseguir ahir imposar-se per 3 a 0 a Israel en el Campionat Europeu sub-17 que està jugant a Torres Vedras, Portugal. En la lluita per les posicions cinquena a novena, els andorrans van fer un partit sòlid i una molt bona segona part.

Per El Periòdic



