La CEA reclama millores en les baixes i les jubilacions dels autònoms

El Consell de Ministres va aprovar dimecres el reglament que desenvolupa la nova cotització a la CASS dels treballadors per compte propi. Tal com ja va explicar l’Executiu quan es va aprovar el projecte de llei, el text crea tres nous trams de cotització que es calculen aplicant un percentatge determinat al salari mitjà del total d’assalariats de l’any anterior. Fins ara, aquest percentatge podia ser del 25%, del 50%, del 75% o del 100%, però amb el nou reglament passen a ser-ho del 62,5%, del 125% i del 137,5%. Segons va explicar el ministre Portaveu, Eric Jover, l’objectiu de la modificació és fer el sistema més equitatiu i alhora mantenir la seva sostenibilitat.



«Com a filosofia és bona, però no n’hi ha prou», va considerar el gerent de la CEA, Iago Andreu. Tot i valorar positivament el canvi, el gerent va reconèixer que la nova cotització planteja dues qüestions: d’una banda, les jubilacions i, de l’altra, la cobertura de les baixes laborals. «Què passarà amb aquells autònoms que amb el nou sistema cotitzaran menys que abans? La seva jubilació també serà més baixa? Això ens ha de portar a reflexionar perquè a llarg termini suposarà un problema, tant per a aquestes persones com per a la mateixa CASS», va plantejar Andreu.



Respecte a la cobertura de les baixes, el gerent va proposar «ser una mica més valents quan es prenen noves mesures dins la seguretat social», ja que, tal com va recordar, malgrat que els treballadors per compte propi «cotitzen per tenir una pensió i pel sistema públic de salut, molt poques vegades es posen malalts, perquè no tenen ningú que els cobreixi els dies que ells no facturen».

Més solucions

Així, el responsable de la CEA va plantejar la possibilitat de «o bé buscar una solució perquè els autònoms puguin acollir-se a una baixa laboral com qualsevol treballador, o bé compensar-los d’una altra manera, com ara amb cotitzacions que no redueixin els seus drets». En aquest sentit, va recordar que són justament els autònoms els que menys ús fan de la seguretat social i, per tant, consumeixen «menys recursos que els assalariats, i això a la CASS li surt a compte».



En relació a l’afirmació de Jover que a partir d’ara el sistema serà més equitatiu i sostenible, Andreu va explicar que el còmput global serà «força similar, ja que hi haurà treballadors que hauran de cotitzar més i altres que menys», si bé tots ells continuaran estant en una posició de feblesa. A més, va assegurar que Andorra és un dels països europeus amb més traves administratives a l’hora d’emprendre i va apel·lar a l’exempció de cotització amb la posterior manca de futurs drets com a exemple.



Amb tot, Andreu va afirmar que amb el nou reglament «no s’està privilegiant als autònoms ni se’ls està fent cap regal; simplement se’ls està posant a un nivell més igualitari a la resta de treballadors. S’està arreglant una injustícia més que donant un privilegi», va sentenciar el gerent de la confederació.