Andorra Telecom promourà la wifi intel·ligent a finals d’any

Sol·lucionar les mancances que es desprenen del wifi dels routers dels particulars és el principal objectiu d’Andorra Telecom. Segons va explicar el portaveu de la parapública, Carles Casadevall, si els usuaris no contracten el servei que més s’adequa a la seva llar, aquest pot resultar insuficient. «Si tens un pis de 40 m2 i utilitzes un router normal, de 300 megues, tindràs un bon accés a la xarxa wifi, però si el pis és de 150 m2 i tens el router en un racó, és possible que a l’altra banda la velocitat sigui només de 50 megues», va exemplificar. Per aquest motiu, Andorra Telecom llançarà a finals d’any «una sèrie de productes» que ajudin als clients a tenir la seva llar ben connectada, mitjançant «l’smart wifi» o wifi intel·ligent.



Aquest sistema, el que permet és gestionar i personalitzar el router des de qualsevol telèfon mòbil, tant dins com fora de casa. També es pot aturar la connexió, personalitzar l’usuari i la contrassenya d’accés o expulsar possibles intrusos de la xarxa.

El millor internet del món

Casadevall va fer aquestes declaracions a EL PERIÒDIC ahir, el mateix dia en què un compte d’Instagram i Twitter especialitzat en tecnologies de la informació va situar Andorra en el número u d’un rànquing mundial en penetració en l’ús d’internet. «Sabíem que a Andorra internet s’utilitza moltíssim, però no pensàvem que fóssim el número u», va admetre el portaveu, tot matisant que les dades globals sempre són proporcionals a la població de cada país, al seu estatus i al seu nivell de vida.



El mateix estudi també va col·locar el Principat dins el top 5 de major velocitat d’internet de la xarxa fixa, només per darrere de Singapur, Hong Kong, Corea del Sud i Romania. En aquest sentit, des d’Andorra Telecom es va considerar que el fet que el 10% dels clients tinguin contractat l’accés de 700 megues «ajuda a pujar la velocitat mitjana» del país.



Amb tot, Casadevall va demanar agafar la notícia «amb pinces», ja que es tracta d’una estadística particular, sense vistiplau de cap organització internacional o organisme públic.