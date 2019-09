L’any 1959 el Tibet va ser envaït de manera brutal i il·legal per les tropes de l’exèrcit xinès que, irònicament, s’autoproclamava Popular d’Alliberació. El resultat va ser més d’un milió de tibetans morts i l’exili forçat a l’Índia de Sa Santedat el Dalai Lama, juntament amb 80.000 paisans més. D’aleshores ençà, el Tibet mai ha reclamat la seva independència com a país, però sí, pacíficament, la realitat de ser una autonomia genuïna dins la Xina, una petició que el gegant asiàtic es nega a concedir. De fet, l’any 2008 les negociacions entre ambdós territoris es van trencar i mai més s’han reprès.



És per aquest motiu que el representant del Dalai Lama i fundador de la Casa del Tibet de Barcelona, Thubten Wangchen, va iniciar el passat 2 de setembre –quan es van commemorar els 60 anys d’ocupació– la gira Diàleg per la Pau, un viatge que l’està duent per 30 països europeus amb la missió de demanar a les autoritats l’inici de converses urgents entre el Dalai Lama i el president de la Xina, Xi Jingping. «Sabem que és un repte molt difícil perquè els Estats tenen por a la Xina. Tots els polítics del món estan a favor del Tibet, però només en privat. Oficialment, prefereixen mantenir-se al marge», lamenta Wangchen, qui ahir va fer parada a Andorra, després de passar per Barcelona, Lisboa i Madrid.



Durant la seva estada al Principat, el representant tibetà va anar als comuns d’Ordino, la Massana i Andorra la Vella, on es va reunir amb els cònsols i alts càrrecs del país, i va visitar el Santuari de Meritxell, de la mà de mossèn Ramon de Canillo. Tots ells li van mostrar el seu suport i el van animar a emprendre aquest viatge de més de 25.000 quilòmetres a favor dels drets humans. «Vull parlar amb parlamentaris, polítics i intel·lectuals d’arreu perquè ens ajudin a trobar d’una manera amigable com resoldre el problema amb la Xina. Som conscients que només ells tenen la fórmula per alliberar el Tibet», explica Wangchen alhora que matisa que «60 anys d’ocupació històricament poden semblar pocs, però és quasi tota una vida humana».



Aquest matí sortirà rumb a Tolosa i dilluns serà a París. Ha demanat reunir-se amb el president de l’Elisi, Emmanuel Macron, però de moment no ha obtingut resposta. «Sé que vindrà a Andorra aviat i li he deixat un missatge al llibre de visites dels comuns, perquè ell serà el següent a signar. Espero que el llegeixi i ens ajudi», desitja el monjo budista.



Amb qui sí que es va poder reunir fa un parell de dies, va ser amb els portaveus d’Esquerra Repúblicana de Catalunya i del Partit Nacionalista Basc a Madrid que, per raons òbvies, «em van donar tot el seu suport». A la capital espanyola també va visitar l’ambaixada xinesa i, «tot i que ningú em va voler atendre», ell els va deixar una carta de pau a la bústia.