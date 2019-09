L’A defensa la vàlua de Minoves per a qualsevol càrrec polític

Els liberals van reconèixer que Juli Minoves és un dels noms que van posar sobre la taula en les negociacions amb els demòcrates per a una coalició de Govern en considerar que les seves credencials professionals l’avalen per ocupar qualsevol càrrec polític. Així va assegurar-ho ahir el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, en una compareixença pública per desmentir les informacions que havien aparegut en alguns mitjans de comunicació dient que L’A havia proposat que Minoves es fes càrrec de la missió permanent d’Andorra a les Nacions Unides i que DA ho havia rebutjat.

«És un dels noms que està damunt de la taula però no hi ha ni de bon tros res tancat sobre les persones que han d’ocupar les ambaixades», va insistir Costa tot recordant que a dia d’avui Elisenda Vives és la representant permanent del país a l’ONU i que ell no té constància que s’hagi plantejat canviar-la. De tota manera, va admetre que des de L’A consideren que «el senyor Minoves pot ocupar qualsevol càrrec polític i estem convençuts que ho faria de la millor manera possible amb el seu coneixement i determinació». A més, segons el mateix Costa, «és indiscutible que en aquests moments hi hagi al país una persona amb més contactes internacionals que Minoves».

Hi ha corrents dins del partit demòcrata que no volen que l’exministre retorni a l’escena pública

Malgrat les crítiques de l’opinió pública sobre el liberal, el conseller va insistir que «cal posar en valor tot el que Minoves va fer al seu dia per al nostre país». Com a ministre d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació, tal com va enumerar Costa, «va establir els convenis trilaterals amb França i amb Espanya, va capitanejar els acords del 2004 amb la UE sobre fiscalitat de l’estalvi i cooperació, va crear el decret de protecció de la Vall del Madriu...». «La gent potser se centra només en els errors, però Minoves té un crèdit d’acció de Govern important», va sentenciar Costa.

Prevalença del projecte

El president del grup liberal va assegurar que no han rebut cap trucada dels demòcrates per manifestar el seu rebuig a la figura de l’exministre liberal ara que el seu nom ha aparegut de nou a l’escena pública. I malgrat que Costa no va poder explicar la reacció de DA quan va parlar-se de Minoves en les negociacions per formar un Govern de coalició perquè ell no hi era present, les fonts consultades van exposar que hi ha corrents dins de DA que no donarien suport a la proposta liberal. Tot i així, fonts de tots dos partits van garantir que ni uns ni altres pensen fer prevaldre cap nom per sobre del projecte polític, conscients que qualsevol ferida pot fer trontollar l’acord governamental i tenir un efecte negatiu en el resultat de les properes eleccions comunals.

El conseller liberal va apuntar que el tema de Minoves no ha d’afectar el que esdevingui de cara a les eleccions comunals

En aquest sentit, els dirigents de l’Executiu de tots dos partits són conscients que hi ha detractors del pacte tripartit tant a les files demòcrates com a les liberals i que si segueixen sortint polèmiques com la de Minoves o la del cas Chato els possibles pactes entre els dos partits de cara a les eleccions comunals del desembre es podrien veure condicionats. Costa, però, va apuntar que el tema de Minoves, que ahir van voler aclarir i deixar tancat, «ni de bon tros ha d’afectar el que esdevingui de cara a la preparació dels propers comicis». A més, va aprofitar per recordar que tant liberals com demòcrates han decidit deixar en mans de cada comitè parroquial la decisió de si volen que les negociacions entre L’A i DA arribin «a bon port o no» per presentar-se conjuntament a la cita electoral.