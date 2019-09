El Govern i Cooperativa busquen reajustar els horaris de l’L4 al Pas

La línia de bus nacional L4 que uneix Andorra la Vella i el Pas de la Casa incorporarà millores en els horaris en els pròxims dies. El Govern i l’empresa concessionària, Cooperativa, es reuniran dilluns per tractar les queixes que han transmès els usuaris sobre la reducció de viatges, sobretot a primera hora del matí i a última del dia. La companyia creu oportú «reajustar els nous horaris a la realitat dels usuaris», va afirmar ahir el seu president, Gabriel Dallarès, que té la voluntat d’aplicar els canvis en «un termini màxim de 10 dies», malgrat que la gestió del servei està ara en mans de l’Executiu.



El Govern, com ja va anunciar, és favorable a fer totes les reunions que siguin necessàries per tal d’adaptar i millorar el nou model de transport públic. Segons Dallarès, la «reconsideració» de l’L4 hauria de passar, entre altres decisions, per tornar a incorporar els viatges que sortien des de la capital a les 6.15 hores –ara el primer surt a les 6.45– i el de les 21.15 hores com a servei addicional –ara l’últim surt a les 20.30.

Línia «allunyada»

La primera setmana de funcionament de les noves línies nacionals ha deixat altres valoracions. Dallarès va admetre, i així ho va advertir a l’Executiu, que el nou recorregut de l’L4 «passa lluny d’on està la gent», en referència a que ha deixat de circular pel centre d’Escaldes i Andorra la Vella per fer-ho per la CG1. «Si ho fem massa difícil, la gent buscarà altres alternatives», va afegir. Per aquest motiu, va defensar la plataforma de mobilitat que està dissenyant FEDA, la qual veurà la llum durant el primer trimestre del 2020. «Per primera vegada, totes les parts implicades en el transport públic tindrem la mateixa informació i podrem fer una gestió dinàmica del servei i reajustant-lo segons les necessitats dels usuaris», va manifestar. «Si succeeixen coses anormals i no fem res per solucionar-les tenint les dades necessàries, serà difícil de justificar davant la ciutadania», va precisar.

Millores a l'L2

Aprofitant l’avinentesa, el president de Cooperativa va anunciar que ja s’ha posat un bus a les 6.30 hores d’Encamp a la capital a l’L2, tal com reclamaven els usuaris. També s’ha millorat la freqüència de pas entre Ordino i la Cortinada.

Distàncies a salvar entre les parades situades a la CG1

Els usuaris de l’L4 no només s’han queixat de la reducció dels horaris i del nou recorregut de la línia, sinó que també han lamentat la distància entre les parades situades a la CG1 entre Escaldes i Andorra. En sentit sud, entre les parades de Coll de Caldes i Boïgues hi ha 1,2 quilòmetres, i entre aquesta última i Els Marginets, 900 metres. En canvi, en direcció al Pas de la Casa no hi ha la parada Boïgues, sinó a la Carretera de l’Obach i, per tant, la distància entre aquesta i la d’Els Marginets augmenta fins als 1,8 quilòmetres.



La concessionària de la línia, Cooperativa, admet la problemàtica. «La gent ha de caminar massa», admet el president de la companyia, Gabriel Dallarès, a la vegada que anuncia que «s’ha de mirar una solució». En aquest cas, però, «serà complicada» de trobar per l’amplada de la CG1, la qual tampoc té vorera en sentit nord.