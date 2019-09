Salut desmenteix l’alerta de possible listeriosi a Andorra

Cal seguir legislant a favor dels treballadors per compte propi

En el cas que hi hagi usuaris que hagin consumit els productes, es recomana que acudeixin immeditament a un metge. El símptoma principal que genera el bacteri, el qual té un temps d’incubació de fins a vuit setmanes, és febre, aïllada o acompanyada de mal de cap. Tanmateix, les dones embarassades i la gent gran han de ser particularment sensibles a aquests símptomes.

El Govern, però, demana a la ciutadania que, per preocupació, no consumeixi els productes que puguin coincidir en els números de lot i dates de consum preferent en els quals s’ha detectat el bacteri. Els lots afectats de la marca Comptoir des affineurs són el 19210129 (26.08.2019), el 19212131 (28.08.2019), el 19217105 (02.09.2019), el 2019210129 (27.10.2019), el 2019210130 (28.10.2019) i el 2019214102 (31.10.2019). Pel que fa a la marca Capitoul són els 19191110 (29.08.2019), 19198117 (05.09.2019), 19205124 (12.09.2019) i 19212131 (19.09.2019).

Per El Periòdic

