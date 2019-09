Vives insta a «buscar sortides» al problema de l’habitatge

«Cal buscar sortides al problema que tornem a tenir amb l’habitatge per a la gent jove o per als que venen a fer temporada. Cal que el Govern, el Consell General i els comuns es preocupin per aconseguir una solució òptima», va assegurar ahir l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, quan se li va preguntar per una de les problemàtiques que més preocupa els ciutadans d’Andorra, com és el preu de l’habitatge. En una reflexió en veu alta, el copríncep va dir que «potser encara mana massa la llei de l’oferta i la demanda. Això cal regular-ho».



Tot i les seves afirmacions, Vives té clara una cosa: «L’Església no suplantarà la tasca que han de fer els comuns i el Govern per pal·liar la problemàtica». El copríncep va valorar la feina feta tant per l’actual com per l’anterior Executiu. «En l’última legislatura es van fer grans esforços en matèria d’afers socials i benestar social i ara es mantenen els avenços perquè ningú es quedi sense els serveis mínims», va manifestar. En aquest sentit, va reiterar que «cal destacar que s’han fet coses molt bones per les persones amb dificultats i amb problemes».



D’altra banda, Vives va sortir al pas de la polèmica que envolta l’Església amb les qüestions d’habitatge a Espanya. «L’Església no especula urbanísticament. Al revés, el que rep l’obliguen a vendre-ho perquè vagi per a les persones necessitades», va assenyalar.



Amb tot, el copríncep va dir pretenia transmetre un «missatge de preocupació, però també de noble autoestima». És més, va defensar que «a Andorra les persones necessitades estan ateses i ben ateses, tot i que hem de millorar molt».