Càritas inaugura el nou espai del programa Rober

Amb l’objectiu de donar més facilitats als seus usuaris i d’augmentar la reutilització i el reciclatge del tèxtil, Càritas Andorrana va inaugurar les noves instal·lacions del programa Rober. El president de l’entitat eclesiàstica, Amadeu Rocamora, va destacar que el nou espai oferirà «molta més capacitat de recollida i de distribució de roba de segona mà». En l’acte, a més, es va presentar el vehicle elèctric que ha adquirit la institució.



Les noves instal·lacions van ser beneïdes per l’arquebisbe i bisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, i estan ubicades a la nau número 6 del Camí Borda Nova d’Andorra la Vella. L’espai consta de dos nivells. D’una banda, a la planta baixa hi ha una sala d’uns 150 metres quadrats on es fa el triatge de la roba i serveix també de magatzem, i una petita botiga de 50 metres quadrats on podran acostar-se els que rebin l’autorització de serveis socials. De l’altra, a la primera planta consta de 400 metres quadrats i hi ha tres sales destinades per a diferents tasques de magatzem i de gestió, a més d’un ampli espai que serà utilitzat per la manipulació de les peces de roba que tinguin, amb un total de 400 metres quadrats. «El nostre objectiu continua sent el treball per a la gent que ho necessita, i amb aquestes instal·lacions podrem donar un millor servei, a més de tenir millor seguretat», va afirmar Rocamora.



Amb l’impuls del programa, Càritas Andorrana crearà dos nous llocs de treball. Aquest personal serà contractat a través del Programa de foment de l’ocupació i la formació en el sector privat del Govern d’Andorra. «A més d’ampliar els objectius en el marc de la inserció laboral, es podran dedicar més esforços al triatge de la roba i en el suport d’altres tasques del programa», va dir el president de l’entitat. En total, el programa Rober comptarà amb sis treballadors.