El Thyssen obre dilluns per acomiadar ‘Femina feminae’

El Museu Carmen Thyssen tanca l’exposició Femina Feminae el dimarts que ve i vol aprofitar al màxim els últims dies de la mostra. D’aquesta manera, ha organitzat una sèrie d’activitats per a totes les edats que tenen com a epicentre la pinacoteca de l’espai.



Més d’una vintena de persones van gaudir ahir de l’última vetllada #GastroArt, on el director artístic i comissari de l’exposició Guillermo Cervera va desvelar tots els secrets de l’obra pintada de l’artista expressionista Conrad Felixmüller. Els assistents, a més, van gaudir d’un tast i d’un còctel temàtics i inspirats en l’obra a càrrec de Fourteen Restaurant. Aquestes vetllades relacionades amb Femina Feminae van començar a finals de gener i Cervera se centrava en una obra en concret en cada trobada, que es realitzava cada mes.

Avui a les 11.00 hores tindrà lloc l’últim @cthyssen a #pleinair, una activitat on es convida a tothom a pintar a l’aire lliure de manera gratuïta que s’ha consolidat els primers dissabtes de cada mes.



El museu romandrà tancat diumenge amb motiu del Dia de Nostra Senyora de Meritxell, però excepcionalment obrirà les seves portes el dilluns perquè els visitants que ho desitgin, puguin acomiadar-se de les obres que durant 10 mesos han vestit el museu.