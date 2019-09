Dos mesos per convalidar els abonaments del bus comunal

Els usuaris que fan servir el servei de transport públic comunal d’Andorra la Vella han vist com els viatges que tenien pendents en les antigues targetes d’abonament no els estan sent compensades si eren inferiors a 15 euros. Cal recordar que el nou servei de transport comunal va entrar en funcionament l’1 de setembre, i que hi ha hagut un canvi de companyia, ja que la concessió anterior era del grup Montmantell-Hispano Andorrana i ara és Andbus.



Des del comú confirmen, després que s’hagin donat casos de persones que encara tenien saldos pendents dels antics abonaments, que estan procedint a convalidar els passis amb recàrregues de 15 o més euros per abonaments anuals del nou bus comunal. En aquest sentit, destaquen que s’ha donat un període de transició de dos mesos per poder fer efectiva aquesta convalidació.



Des de l’empresa que feia el servei fins ara destaquen que la corporació comunal els va comunicar que es farien càrrec dels viatges que quedessin pendents en aquestes targetes, per la qual cosa, quan una persona arriba a la companyia amb targetes amb saldo pendent, se’ls deriva cap al comú.

Ni el comú ni la companyia disposen de xifres exactes sobre quantes persones estarien afectades per aquesta situació, segons va informar l’ANA.