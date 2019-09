Olga Molné aspirarà a liderar CC a les eleccions comunals

El cònsol major de la Massana, David Baró, «ha de plegar perquè ja ha fet 8 anys», però la cònsol menor, Olga Molné, «sí que està disponible», va afirmar ahir el president de Ciutadans Compresos (CC), Carles Naudi, en referència a la candidatura del partit de cara a les eleccions comunals del mes de desembre. Tot i matisar que serà la militància qui acabi decidint, Naudi va assegurar que ara per ara «no hi ha cap altre nom damunt taula» i que, si finalment no s’hi presenta ningú més, «tots donarem suport» a Molné.



A més, el conseller massanenc va reiterar que CC és una formació que ha demostrat ser «transversal», que aglutina «persones de moltes sensibilitats» i no va descartar que terceravia se sumi al seu projecte per anar plegats als pròxims comicis. «Hem sabut aportar solucions als problemes reals de les persones i pensem que som una força prou representativa com perquè tothom s’hi pugui sentir còmode, també tercervia», va assaverar.





Un pacte «gran» a la capital

Pel que fa al Grup Demòcrata, el seu president, Carles Enseñat, va reiterar que la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, té «molt avançada una coalició», malgrat no voler especificar amb quina altra formació política. «Com a grup parlamentari, nosaltres no entrem a decidir quina estratègia s’ha de seguir cada parròquia. Jo només dic que la cònsol ha mostrat interès a fer un pacte gran», va assenyalar Enseñat. En aquest sentit, cal recordar que Marsol fa un temps va deixar la porta oberta tant a Liberals com a terceravia. El demòcrata també va considerar que cada territori té «una dimensió» i «una realitat» diferents i que correspon als comitès decidir o no pactar amb altres formacions.



El president del PS, Pere López, per la seva banda, tampoc va voler donar detalls de les estratègies que seguirà la seva formació, tot entent que «encara és d’hora» i que hi ha un equip de treball encarregat al respecte. Tot i això, López va admetre que aquestes són unes eleccions «molt importants» i que caldrà fer «apostes fortes i valentes». Amb la voluntat de ser presents de qualsevol manera a les set parròquies, els socialdemòcrates també s’hi podrien presentar amb fórmules diferents a la del partit com, per exemple, dins d’una plataforma política o, com ja s’havia plantejat abans de l’estiu i en el cas de Sant Julià. unint-se amb Deperta Laurèdia.



Respecte als Liberals, Ferran Costa es va limitar a dir que serà en els pròxims dies quan es reuniran tots els comitès parroquials per començar a prendre decisions.