Òscar Casal acaba cinquè als Campionats Europeus

La vall de Bognano ha estat l’escenari protagonista aquest cap de setmana de la darrera prova dels Campionats Europeus d’Skyrunning. Dissabte a les 7.30 hores es va donar el tret de sortida a la International Veia Skyrace, en la qual tots els participants dels diferents països que hi prenien part van haver de fer front a 31 quilòmetres i a un desnivell positiu de 2.600 metres. Aquest any el recorregut traçat per l’organització era molt tècnic amb trams de tota mena per tal de posar a prova totes les habilitats dels corredors.

Òscar Casal va realitzar una molt bona cursa tenint unes bones sensacions des dels primers kilòmetres i poden completar el recorregut assolint la 14a plaça, amb un temps de 3.06 hores, a només 13 minuts del català Jan Margarit, guanyador de la prova. El corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va aconseguir d’aquesta manera acabar la competició en una excel·lent cinquena posició absoluta, tenint en compte les dues curses en les quals ha participat durant tot l’esdeveniment. Casal marxa d’Itàlia amb un molt bon estat de forma per tal d’assolir els nous objectius marcats per aquest final de temporada.

Per la seva banda, Arnau Soldevila va fer una molt bona carrera, superant molts corredors amb més experiència i podent assolir la 39a posició. Va finalitzar el traçat amb un temps de 3.31 hores. El corredor marxa d’Italià amb una gran experiència personal i podent sumar dos bons resultats al seu currículum.

Sintu Vives, per la seva part, va finalitzar en 47a posició, marcant un temps de 3.39 hores. El corredor va donar el màxim durant tota la prova tot i el nivell que hi havia enguany.