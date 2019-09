Vives defensa el Coprincipat apel·lant als valors morals

La defensa del Coprincipat va ser ahir, una vegada més, el tema central del discurs que el bisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va oficiar ahir durant l’homilia del Dia de Meritxell. Tot i la imminent visita institucional del president de la República de França, Emmanuel Macron, al qual Vives va agrair «els seus esforços per liderar el president i el futur» del país, el copríncep va focalitzar l’estructura d’Estat a través dels valors ètics i morals. En aquest sentit, va convidar a les autoritats i la ciutadania a «superar els prejudicis» i a «combatre totes les formes de racisme i discriminació».

El bisbe agraeix al president francès «els seus esforços per liderar el present i el futur del país»

La reivindicació moral «d’acceptar i reconèixer en tota persona la dignitat fonamental i el bé que hi resideix» va anar lligada d’un símil: la Segona Guerra Mundial tot recordant l’esclat del conflicte ara fa 80 anys. El bisbe considera que la societat està repetint alguns dels tics que van comportar la guerra i, conseqüentment, el «menyspreu per la humanitat». Per això, i per evitar que es tornin a desencadenar «els abismes de crueltat i de desgràcies» i «els odis i les explotacions», va assenyalar que «cal treballar decididament pel perdó i la cooperació internacional».



El copríncep va rebutjar la discriminació que comporta «l’odi racial», «el menyspreu de l’estranger», «la segregació dels malalts o els vells», l’exclusió dels pobres» i «l’ús de la violència privada i col·lectiva». Sigui com sigui, va manifestar que «quan el teixit moral d’una nació s’esmicola, s’ha de témer tot».

Fregant la política

La d’ahir va ser una de les homilies amb menys càrrega política dels últims anys i Vives no va voler fer declaracions al respecte en finalitzar l’ofici. De fet, va reiterar el seu compromís per no ingerir-se en la política del país. No obstant això, va incorporar en el discurs un gest de complicitat cap al Govern en relació amb «l’exasperació o la impaciència dels grups socials que poden sentir-se discriminats o desafavorits»,una frase en la qual es podria interpretar que feia referència a la problemàtica de l’habitatge i del poder adquisitiu, així com a l’avortament.



Feta aquesta concessió es va dirigir als ciutadans, a qui va esperonar a «distingir i escollir les propostes polítiques que s’inspiren en la raó i els valors morals». En referència a les eleccions generals del passat més d’abril i els pròxims comicis comunals que es realitzaran al desembre, va recordar als assistents que van omplir de gom a gom el santuari que «la bona política està al servei de la pau, respecta i promou els drets humans i fonamentals.

Alegria per la visita de Macron

Respecte a la visita que Macron efectuarà divendres al Principat, Vives va afirmar sentir-se «molt joiós» per «estrènyer llaços d’afecte i consideració». A més, va expressar una voluntat: «Que el coneguem de més a prop i que ells ens conegui. Amb tot, i en la línia de defensa del Coprincipat, va convocar «la comunió en uns ideals compartits».