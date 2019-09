El MoraBanc viatja a Badalona amb ganes de seguir sent el campió

El Pavelló Olímpic de Badalona és el protagonista d’una nova edició de la Lliga Catalana ACB. Avui, a les 19.00 hores el MoraBanc Andorra s’enfronta al Baxi Manresa en la primera semifinal, un equip al qual ja van guanyar al Trofeu d’Encamp, torneig que va suposar el primer amistós de la pretemporada. L’altra semifinal es disputa entre el Joventut Badalona i el Barça Lassa. Els guanyadors d’aquestes es veuran les cares el pròxim dimecres 11 de setembre a les 12.00 hores. El MoraBanc va alçar el títol l’any passat després de trencar nou anys d’hegemonia blaugrana i volen seguir tenint la condició de campions.

Així, tal com va explicar el segon tècnic de l’equip, David Eudal, «l’equip està força bé, els entrenaments que hem fet i els partits disputats ens han donat bones sensacions». «Som on volíem estar, segur que estarem bé per afrontar el matx», comentava i reiterava que «espero un equip guerrer, que pressiona molt i lluita totes les pilotes». «Té jugadors de qualitat i a Encamp ja ens van posar en dificultats», afegia i remarcava que «està clar que és un partit més» però que «ens agrada ser els campions de la Lliga Catalana i, per tant, volem mantenir aquesta condició».

Per la seva banda, Moussa Diagne va comentar «és un duel per motivar-nos i per treballar més». «Som un equip nou i s’han de millorar moltes coses, no pensen que hem de defensar el títol, el que volem és seguir creixent», assegurava i subratllava que «cada equip juga d’una manera diferent durant la pretemporada, esperem un equip millor».