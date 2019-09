Espot destaca el discurs «inclusiu» i «transversal» del bisbe

«Estem en perfecta sintonia amb les recomanacions que ens ha fet el copríncep», va assegurar el cap del Govern, Xavier Espot, en referència a l’homilia amb motiu del Dia de Meritxell que va realitzar ahir el bisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, que va fer una crida a mantenir la moralitat i el pacifisme. La resta de formacions polítiques també van aprovar les paraules de l’arquebisbe.



«Vives ha fet un discurs molt inclusiu, en el qual ha apel·lat a una sèrie de valors que són transversals i que tots podem compartir», va indicar Espot. En aquesta línia es va pronunciar el president del grup parlamentari de Demòcrates per Andorra, Carles Enseñat, que el va definir com un discurs «humanista», el qual es va emmarcar en «els reptes que té el país».



Per al líder de l’Executiu no va desapercebuda la recomanació moral que el Copríncep va donar tant a les administracions públiques com als responsables polítics sobre els valors morals i pacífics a aplicar i inculcar. En aquest sentit, Espot va manifestar que «Andorra, a escala multilateral, ja fa molts anys que s’inscriu en aquests valors al marge del color polític que governa».



Els socis de Govern també van donar el vistiplau a les paraules del Copríncep. «Ha posat les bases del que ha de ser una acció política vinculada als drets humans i han sigut unes indicacions molt assenyalades», va comentar el president del grup parlamentari de Liberals, Ferran Costa. El seu homòleg de Ciutadans Compromesos, Carles Naudí, va assenyalar la responsabilitat de Vives «és aportar solucions» més enllà de les divergències polítiques.



Qui menys es va esplaiar amb el discurs del Copríncep va ser el cap de l’oposició, el socialdemòcrata Pere López. «Ha estat bé», va arribar a dir. Qui també va acudir a l’homilia del Dia de Meritxell va ser el president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu.