El molt polèmic ‘Gran Carlemany’

El Gran Carlemany es va convertir en protagonista aquest dissabte passat en el partit entre la selecció de França i la d’Albània. El conjunt visitant es va trobar amb un fet insòlit just abans de jugar el matx, ja que l’himne andorrà va sonar a Saint-Denis, per sorpresa del conjunt visitant que, després de no haver pogut entonar el seu, es va negar a jugar fins que no sonés pels altaveus de l’estadi.

Per aquest motiu, l’enfrontament es va endarrerir fins que no es va solucionar. Tot i això, quan va sonar l’Hymni i Flamurit, l’speaker del camp va afirmar que era l’himne d’Armènia. Aquest fet va ser quasi més protagonista que el resultat del partit, que va ser de 4 a 1. «És un gran error que no es pot tornar a repetir, nosaltres hauríem actuat igual», va explicar el jugador Antoine Griezmann. Per la seva part, la Federació Andorrana de Futbol va demanar a la francesa que «mantingui la calma perquè dimarts arriba aviat».