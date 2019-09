Tarragona és tricolor (0-3)

Amb absoluta autoritat l’FC Andorra es va imposar ahir al Nàstic de Tarragona per 0 a 3, en un duel que va dominar la majoria del temps. Els tricolor van sumar la segona victòria a la competició, la primera fora de casa, i ja tenen sis dels nous punts possibles, de manera que escalen posicions a la lliga. L’Andorra, després del joc d’ahir i després de desfer-se d’un rival directe que tan sols ha aconseguit sumar un punt, ja és cinquè a la taula. Però això tot just ha acabat de començar. I queda molta lliga.

L’enfrontament va començar amb un Andorra molt valent, avisant d’entrada amb una ocasió de Moha. Tot seguit, el Nàstic va tenir una oportunitat que va servir per no desconcentrar-se. Les mans de Nico Ratti van servir per aturar un xut dels granes després de l’errada de Gaffoor. Tot i això, els del Principat dominaven còmodament i creaven ocasions, una rere l’altra, ja que sabien sortir al contraatac quan els tarragonins cometien errades. D’aquesta manera, el primer gol va estar a punt d’arribar per part d’Ernest Forgas, que va rematar al travesser després d’una gran acció de Mussa per la banda –on va ser letal durant tot el matx–. Forgas va rematar la centrada de cap i la va estavellar al travesser.

Ho van seguir intentant. Picant pedra. Lluitant. Posant tota l’energia en el joc. Buscant un gol que estava a punt d’arribar perquè amb Mussa fent de les seves per les bandes, els andorrans ho tenien tot a favor, generant infinites clares ocasions. Així, després de molta possessió, el gol va arribar. Va ser el mateix Mussa qui després d’una acció de córner va empalmar una pilota des de fora de l’àrea i va marcar un autèntic golàs que Bernabé no va poder aturar. El Nàstic estava descol·locat i per mèrits, el premi havia arribat. A la mitja part, el resultat era de 0 a 1.

A la represa, els andorrans van tornar a sortir a la gespa molt valents, encara que es van trobar a un Nàstic molt més fort que en el primer temps. Encara que això va ser insuficient perquè tot i ser més guerrer i tocant millor la pilota, no van poder fer davant la potència dels de Gabri García. De fet, al minut 52 Forgas va tornar a avisar. Va estar a punt d’ampliar la distància xutant des de la frontal de l’àrea, després d’una gran jugada de Moha. Però les mans de Bernabé i el pal van evitar un segon càstig.

Per tant, els granes no van tenir més remei que començar a pressionar, fent treballar als andorrans en la defensa. Però els tricolor sabien aguantar, sabien que el dolor era momentani. Malgrat aquest tarannà, el partit va canviar després que Bonilla veiés la targeta vermella, fent una greu entrada a Rubén Bover. Els locals s’havien quedat en deu i no podien fer res. El públic es desesperava. En aquesta línia, va ser Àlex Pachón qui va anotar. Ho va fer després d’una jugada per la banda de Palanca, un jugador coneixedor del terreny, ja que el Nàstic és el seu exequip. Finalment, quasi en el temps afegit, Moha va tornar a enganxar la pilota en un contraatac. La va passar a Bover i aquest la va definir a la perfecció, aconseguint el tercer i definitiu gol. La mala notícia del dia només va ser la substitució de Fede Bessone, que va haver d’abandonar el camp al minut 35 per lesió.

Gabri: «És el resultat que mereixíem»

L’entrenador tricolor, Gabri García, va explicar ahir que «no ha estat fàcil». «Hem fet un partit molt complert i molt seriós, fent coses que hem treballat durant la setmana i que crèiem que ens podien funcionar», remarcava i indicava que «hem anat creixent amb la confiança de veure que les coses ens sortien». «Sabíem que trobaríem un equip valent i que faria les coses difícils, era un rival complicat», comentava i assegurava que «és el resultat que mereixíem».