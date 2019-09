Espot admet que Minoves no genera prou consens dins de Demòcrates

El cap de Govern i president de Demòcrates, Xavier Espot, va reconèixer ahir que Juli Minoves no és una persona de consens dins de les files demòcrates després que la setmana passada alguns mitjans de comunicació publiquessin que el liberal havia sonat per ocupar un càrrec polític en l’actual Executiu de coalició. Coincidint amb les explicacions que va donar el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, en la compareixença del passat divendres, Espot va apuntar que «era un nom que estava damunt de la taula» però de seguida va remarcar que «és una evidència que no fa el consens necessari».

De fet, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, va pronunciar-se ahir en el mateix sentit i malgrat reconèixer que «el senyor Minoves és una persona que està molt preparada», va assegurar que no és una opció dins de l’actual Govern. Concretament, per al d’ambaixador als EUA, Mèxic i el Canadà i el de representat permanent del Principat d’Andorra a les Nacions Unides com havia transcendit la setmana passada. Ara mateix, però, tal com va recordar Enseñat, aquest càrrec l’ocupa Elisenda Vives i, segons va fer saber Espot, «en el seu moment el Govern va ratificar el seu nomenament com a representant del país en aquella àrea geogràfica».

Canvis al gener

Tot i que el president del grup demòcrata va voler posar de manifest que «sembla una mica estrany buscar un nou ambaixador quan ja en tens un», Elisenda Vives compleix els 65 anys l’any vinent i, per tant, es jubilarà i el seu càrrec quedarà vacant. «Al mes de gener ja buscarem un nou ambaixador, però crec que el senyor Minoves no és una opció», va aclarir ràpidament Enseñat tot emplaçant la decisió al 2020. I pel que fa al procés de nomenament dels ambaixadors, Espot ja va recordar que «cal un acord del Govern i després el beneplàcit corresponent del país de destí».

Finalment, el cap de l’Executiu es va remetre a les paraules del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, amb la intenció de tancar el debat entorn de la figura de Minoves, que havia estat ministre d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació durant els governs liberals de Marc Forné i Albert Pintat i que va ser criticat durament per l’opinió pública en protagonitzar diverses polèmiques. «Amb independència que estigués sobre la taula la possibilitat [que el senyor Minoves esdevingués ambaixador] i pogués parlar-se’n, els liberals van declarar que no imposaran ni exigiran cap nomenament ni decisió que posi en risc el Govern de coalició», va aplaudir aquesta reacció Espot tot remarcant «el sentit de responsabilitat» dels seus socis per garantir l’estabilitat de l’Executiu i de l’acord tripartit.

Efecte en les comunals

D’aquesta manera, igual que la setmana passada havien fet des de DA i L’A, el cap de l’Executiu va voler deixar ben clar aquest missatge de solidesa del projecte polític conscient que qualsevol ferida pot fer trontollar l’acord governamental, a més de tenir un efecte negatiu en el resultat de les properes eleccions comunals. De fet, tot i que els dos partits ja han alertat que els comitès de cada parròquia són els que hauran de decidir si es presenten en solitari o conjuntament, polèmiques com la de Minoves o la del cas Chato podrien acabar condicionant aquests pactes.

El cap de l’Executiu defensa la necessitat del càrrec de Gaytan

El cap de l’Executiu va sostenir que el nomenament de Jaume Gaytan com a coordinador nacional i ambaixador d’Andorra per a la Cimera Iberoamericana 2020 «està més que justificat». Tot i apuntar que ja donaran més detalls quan responguin la pregunta parlamentària que se’ls ha fet al respecte, ahir va avançar que la figura d’un ambaixador per a aquest esdeveniment internacional és necessària perquè «cal un treball diplomàtic previ i posterior» per organitzar-ho molt bé i evitar que sigui un fracàs. «La infraestructura i la logística associada que hi ha al darrere de la cimera és enorme», va voler posar de relleu Espot.