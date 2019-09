Suñé insta a garantir l’accés a l’habitatge i a apujar el salari mínim

Permetre l’accés a l’habitatge assequible i incrementar el salari mínim arran de l’increment del cost de la vida. La síndica general, Roser Suñé, va inaugurar ahir el curs polític durant el dia de Meritxell amb un missatge adreçat al Govern i també als grups parlamentaris perquè passin a l’acció i concretin mesures davant d’una problemàtica que s’ha fet latent en els últims anys i que en els últims dotze mesos ha desembocat a dues manifestacions -una d’elles d’un miler de persones- per protestar contra la pèrdua de poder adquisitiu al Principat.

Suñé, que s’hi va referir a l’inici del seu discurs, va fer un gir de guió respecte a l’últim missatge del seu predecessessor en el càrrec, Vicenç Mateu, que l’any passat va defensar el Coprincipat en ple debat sobre la despenalització de l’avortament i la crema de fotografies del Copríncep episcopal. Mateu, però, ja va centrar el seu missatge sobre les dificultats per palpar els efectes de la recuperació econòmica al 2017.

En el seu primer discurs en el dia de Meritxell com a síndica general des que va accedir al càrrec a la primavera, Suñé, que també es va referir al model d’estat de manera més implícita, a la necessitat d’avançar en l’aplicació de mesures per combatre el canvi climàtic, a la represa de les negociacions per l’acord d’associació amb la UE, i a millorar la transparència i la participació democràtica, va afirmar que cal establir un salari mínim «que sigui just i permeti el desenvolupament de les persones i de les famílies».

Suñé, que va ser la número 2 de Xavier Espot a les llistes electorals de Demòcrates, va instar l’Executiu tripartit i a les forces representades al Consell General a «trobar solucions als problemes» que en els últims mesos han aflorat «amb més intensitat».

La responsabilitat dels polítics

«És la nostra responsabilitat detectar aquells aspectes en els quals podem incidir, des dels respectius àmbits d’actuació, per corregir desigualtats i promoure les potencialitats col·lectives i individuals», va afegir Suñé, que va demanar als representants estar «molt atents i conscients de la vida diària dels ciutadans, de les seves expectatives i dels seus neguits». En aquest sentit, la màxima representant del Consell General va fer referència a la necessitat d’aplicar mesures amb l’objectiu «de garantir el nivell de benestar assolit les darreres dècvades del segle passat i per mantenir la pau social».

El segon aspecte que va destacar la representant va ser el de la sostenibilitat i la «crisi mediambiental», en referència a les accions per frenar l’escalfament global i garantir l’accés als recursos. «La sostenibilitat és una mirada de responsabilitat cap al futur i el país que volem llegar a les generacions més joves», va ressaltar la síndica general, en ple auge dels moviments a escala global com Fridays For Future per demanar que els Governs actuïn contra el canvi climàtic. «Els joves ens ho reclamen i nosaltres tenim el deure de pensar en ells i el món que els deixarem», va concloure.

Referència al Coprincipat

A través de l’efemèride per la celebració dels 600 anys de la constitució del Consell de la Terra i citant el Manual Digest, és on es pot interpretar que Suñé també va defensar el model d’estat i que en els últims mesos ha estat al centre d’un intens debat arran de les conseqüències que comportaria la despenalització de l’avortament en els tres supòsits bàsics, com ara l’eventual renúncia del copríncep Joan-Enric Vives.

En aquest sentit, Suñé, que va fer referència als orígens d’Andorra, va dir que el procés de configuració del Principat és «una invitació» a la «reflexió sobre el camí que hem seguit els andorrans, sobre les conviccions i el caràcter que ens ha permès superar dificultats i aspirar cap a horitzons de major prosperitat».

Una argumentació que va acabar de reforçar amb l’obra de Fiter i Rossell. «Molts dels valors que es desprenen del Manual Digest són encara avui ben vigents i s’erigeixen en una valuosa guia en els moments d’incertesa: equilibri i neutralitat; prudència i oportunitat, estima per la terra, els costums i les tradicions», va dir Suñé, que també va llençar un crit d’alerta davant d’aspectes com la postveritat i la prolefació de notícies falses.