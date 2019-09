L’oposició reclama al Govern que concreti mesures sobre l'habitatge

Després del discurs de la síndica general, l’oposició va reclamar al Govern i als tres grups –demòcrata, liberal i Ciutadans Compromesos- que li donen suport a plasmar accions per fer front a les dificultats per accedir a l’habitatge i a l’increment del cost de la vida. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, va criticar el fet que de moment, ni l’Executiu ni els grups de la majoria hagin presentat propostes «fermes» i va lamentar que la síndica general fes un discurs «neutre». «No n’hi ha prou amb fer un discurs ni amb escriure articles com fan alguns consellers de DA i que no hi hagi cap proposta o cap mesura valenta», va etzibar López.

El líder del PS, que proposa que el fons de reserva de jubilació s’inverteixi en habitatge, va dir que «el que avui en dia el que realment preocupa les famílies és arribar a finals de mes» i que el salari mínim actual, de 1.033 euros, «està molt per sota del que hauria de ser». En aquest sentit, la formació segueix defensant, com ja va fer en campanya electoral, incrementar-lo ara a 1.200 euros.

El president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, que va lamentar que Suñé no fes referència a la visita del copríncep Emmanuel Macron divendres, va afirmar que actualment al Principat «no hi ha un salari [mínim] just». «Veurem el que és just i què no», va dir Pintat, que en referència a la qüestió de l’habitatge va dir que «el més calent és a l’aigüera».

Precisament en referència al problema de l’habitatge, el cap de Govern, Xavier Espot, va explicar que el ministre d’Afers socials i d’habitatge, Víctor Filloy, hi està treballant i que a partir d’aquest mes ha de posar damunt la taula una sèrie de mesures urgents tant a curt com a mitjà termini. En quant al poder adquisitiu i els salaris, Espot va assegurar que Demòcrates va assolir un «compromís molt ferm» durant la campanya ya electoral, que a més a més forma part del programa comú de legislatura amb Liberals i Ciutadans Compromesos

De fet, les tres forces de la majoria van celebrar el discurs de la síndica general. Precisament, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, va afirmar que una de les mesures de cara al nou projecte de pressupostos per a l’any 2020 és tornar a incrementar els sous per sota del salari mitjà en funció de la variació de l’IPC, com es va fer l’any passat. El polític encampadà va dir que l’objectiu dels taronja és que el salari mínim se situï als 1.200 euros en els pròxims quatre anys i incrementar els sous de manera progressiva de la resta de treballadors.

Enseñat, que també va dir que el Govern està treballant en la configuració d’una oficina de l’habitatge, defensa que els comuns puguin incorporar en els seus plans parcials «promocions» per fer vivenda a «un cost raonable».

Per la seva banda, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, va afirmar que les qüestions sobre l’habitatge i el salari mínim són temes «prou punyents» que estan «sobre la taula». «El que hem de fer és donar l’empenta suficient o fer la pressió sufucient perquè trobem polítiques que puguin resoldre aquestes problemàtiques de manera imminent», va dir Costa, que creu que aquestes accions immediates també han d’anar acompanyades de mesures que puguin preveure disfuncions en el sistema a llarg termini.

El conseller general de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, va afirmar que la «pau social» i «l’estabilitat» es garantiran a través de l’accés a l’habitatge digne, tot i que va alertar que això podria quedar en «entredit» en funció de com es negociï el capítol de l’acord d’associació amb la UE sobre la lliure circulació de persones. Naudi també insisteix en modificar la Llei del sòl i incentivar la consrucció de pisos destinats destinats a habitatge social amb un preu regult pel Govern. Naudi va donar per fet que el Govern tornarà a prorrogar l’any que ve els contractes de lloguer que expirin el 2020, com ja va apuntar el Govern que es podria fer. «És una mesura bona i vàlida, però no es pot perllognar a llarg termini», va dir.

Un dels altres punts de debat del discurs de la síndica general va ser el de la referència a un possible canvi de la llei electoral per donar més pes a la llista nacional. Naudi s’hi va oposar i va al·legar que les diferències en nombre de vots entre les parròquies centrals i les parròquies altes, amb menys població, és baixa.