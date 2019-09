El Govern afirma que la seguretat de la cimera estarà en mans de la Policia

El cap de Govern, Xavier Espot, va posar de relleu que el responsable de la Cimera Iberoamericana 2020 és «el Cos de Policia d’Andorra i, per tant, no se n’encarregarà cap persona externa al Govern o a l’administració pública». Espot va voler aclarir aquesta qüestió ahir, coincidint amb el dia de Meritxell, en ser preguntat sobre les informacions que van aparèixer la setmana passada en relació amb la possibilitat que aquesta responsabilitat fos assumida per un càrrec polític. De fet, el líder de l’Executiu va insistir que «sempre ha quedat clar que l’organització de la seguretat estava en mans de la Policia i que com a màxim faríem convenis bilaterals o optaríem per la col·laboració dels cossos policials dels països veïns».

La ministra d’Afers Exteriors explica que els preparatius ja han començat però es troben en una fase embrionària

Malgrat que encara faltin uns mesos per a la celebració de la cimera, les reunions ministerials associades a aquest esdeveniment internacional s’inicien a partir de la tardor i per això tots els preparatius ja estan en marxa. Segons va fer saber la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, «s’ha creat un equip intergovernamental que treballa per organitzar tots els aspectes, ja sigui logístics, de seguretat...». De tota manera, va alertar que encara es troben en «una fase massa embrionària» per parlar del nombre d’efectius que seran necessaris. «S’han establert els primers contactes però encara s’ha d’acabar de definir tot el dispositiu», va precisar Ubach.

Per la seva banda, el titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va recordar que «des de fa pràcticament un any el director adjunt de la Policia, Bruno Lasne, és la persona que es dedica exclusivament a la seguretat de la cimera i que ara ja està treballant en la primera ministerial que ha de tenir lloc al mes de novembre». I tot reafirmant-se en les paraules del cap de l’Executiu, Rossell va insistir que «com no pot ser d’una altra manera, la Constitució diu que la Policia és qui ha de vetllar per la seguretat i el control del país».