Nou atac d’un os a un poltre a la Val d’Aran

Un atac de l’ós Cachou a un poltre de quatre mesos va causar diumenge passat el malestar a la Val d’Aran. L’autoria dels fets s’ha pogut certificar gràcies al collar que es va col·locar al plantígrad al maig. Cachou es considera «força depredador», ja que durant l’estiu ha atacat assentaments apícoles i cabres.



Després de la constatació, el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental del Conselh Generau, Francisco Bruna, va indicar que es proposarà al Govern de la Generalitat la modificació del decret regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna. Bruna va argumentar que es volen equiparar a les de la resta de territoris veïns, «on són més altes». Des del Conselh Generau d’Aran també es considera que «és necessari aplicar mesures de condicionament aversiu, com s’ha intentat amb Goiat». Des del Conselh Generau es posa de relleu que fins al moment només s’havien certificat atacs sobre equí de l’ós Goiat, el qual ha depredat fins i tot eugues adultes.



Bruna va manifestar que la prevenció sobre bestiar equí és «molt difícil», ja que «no és viable agrupar-lo i protegir-lo a la nit com es fa amb l’oví». Els moviments nocturns dels óssos són imprevisibles i el decalatge de la recepció del senyal del collar GPS fa molt difícil la seva protecció efectiva, informa RàdioSeu.



Justament aquest estiu es va informar que Goiat ha a matat 103 animals d’explotacions ramaderes dels Pirineus en només tres anys, des que el 2016 va ser alliberat per la Generalitat, dins del programa Piroslife i en contra de la voluntat dels ramaders de la zona.