Espot donarà suport a Martí si vol liderar la llista de DA a Escaldes

El cap de Govern, Xavier Espot, donarà suport al seu antecessor, Toni Martí, si aquest decideix tornar-se a presentar amb Demòcrates per liderar el Comú d’Escaldes-Engordany en les properes eleccions comunals. Així ho va afirmar ahir l’actual líder de l’Executiu en el programa Ara i Aquí d’RNA amb la voluntat d’esbargir els rumors de confrontació interna com a conseqüència del pacte a tres bandes del Govern. «Si decidís encapçalar la llista de Demòcrates a Escaldes-Engordany tindria el meu ple suport», va sentenciar Espot.



La qüestió és, però, que Martí no veu amb bons ulls el pacte amb els Liberals i, de fet, ha sigut un dels principals opositors a l’acord de Govern des de l’inici. Per tant, l’antic cap de Govern no té cap intenció de liderar una llista Demòcrata si això suposa anar amb els Liberals, ja que considera que la formació de Gallardo va ser excessivament dura amb la feina feta per l’antic Executiu. És en aquest sentit que Martí hauria començat a moure fils a la parròquia per formar un nou partit comunal i liderar novament la lluita pel Comú d’Escaldes però separat dels Demòcrates.



En les mateixes declaracions, Espot també es va referir a les altres parròquies deixant clar que trobaria lògic que el pacte amb els Liberals no s’acabés duent a terme a tots els territoris segons la realitat de cadascún. Amb tot, va indicar que el que no tindria sentit per a ell és que es fessin pactes amb diferents partits segons la parròquia. De moment, sobre les possibles llistes per a les eleccions comunals només s’han manifestat l’actual cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el mandatari d’Ordino, Josep Àngel Mortés, i tots dos voldrien repetir l’experiència.



Nega tensions internes

L’entrevista a RNA també va servir al cap de Govern per explicar-se sobre les presumptes tensions internes generades per la polèmica del cas Chato i el cas Minoves. En tots dos assumptes, Espot va negar que hagin causat divergències entre els partits que formen part del Govern i va donar les polèmiques per tancades tot afirmant que no només no han generat tensió, sinó que han reforçat les relacions entre els socis governamentals.



En concret, sobre l’actual secretari d’Estat d’Economia va insistir en què ja s’han donat totes les explicacions pertinents i va reiterar que no hi ha «motius suficients pel cessament» perquè només va cometre una «infracció administrativa». «La meva obligació, defugint de proteccionismes, és intentar ser just», va indicar el cap de Govern.



Pel que fa al possible nomenament de Minoves com a ambaixador als Estats Units, Espot va descartar-ne la possibilitat: «No serà ambaixador i, de fet, no hi havia cap decisió ferma», va deixar clar sense perdre l’ocasió per agrair al ministre Gallardo que hagi posat l’estabilitat de l’Executiu per davant dels noms propis.