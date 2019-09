Stop Violències demana a Macron que es pronuciï sobre l’avortament

L’associació Stop Violències reclama al copríncep francès, Emmanuel Macron, que durant la seva visita al país aquest divendres «deixi escoltar la seva veu i es pronunciï públicament sobre la prohibició i la penalització de l’avortament» al país «amb el respecte que el caracteritza cap al poble andorrà i la sobirania nacional». La petició la fan a través d’una carta que li han enviat atès que degut a l’agenda tan ajustada que tindrà durant l’estada al Principat, no ha estat possible concretar una trobada amb ell, tal com s’havien proposat. Segons es va informar des de l’entitat, va ser el representant del copríncep, Pascal Escande, qui els va recomanar fer la missiva i es va comprometre a fer tots els possibles per fer-li arribar.



Des d’Stop Violències es va explicar en un comunicat que volen traslladar i denunciar a la comunitat internacional i al copríncep «les greus conseqüències que té per a les dones del país la prohibició i penalització de l’avortament», sigui en la situació que sigui, fet que comporta, segons l’associació, «la maternitat forçada de nenes, adolescents i dones adultes» i «la retirada dels nadons a mares joves, precaritzades i/o empobrides per donar-los en adopció».



En aquest sentit reclamen un pronunciament públic en contraposició amb les veus «en contra de l’avortament que s’aixequen amb tanta força» i acusen al copríncep episcopal, Joan-Enric Vives de fer valdre la seva veu «mitjançant la por i el xantatge».



Visita

Justament ahir també es van concretar alguns detalls més de l’agenda de Macron durant la seva estada al Principat. Després d’un primer recorregut per Canillo, Encamp i Sant Julià, a les 11.45 hores està prevista una reunió entre el copríncep francès i el copríncep episcopal a la Casa de la Vall. Seguidament es farà la foto oficial a les escales i a les 12.15 hores hi haurà la sessió solemne del Consell General amb un parlament de la síndica general, Roser Suñé i la posterior al·locució de Macron. A continuació visitarà la resta de parròquies i es preveu que la visita finalitzi a les 18.30 hores a la plaça del Poble amb un discurs adreçat a la ciutadania.



Mitjançant un comunicat, des del Govern es va convidar al poble d’Andorra a participar en els actes que el copríncep francès farà al llarg de tota la jornada de divendres.