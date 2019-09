El Govern prioritza l'accés a França amb tren

El Govern veu més factible obrir un segon accés a França mitjançant el tren. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va afirmar ahir que a hores d’ara, el projecte presentat per la Cambra de Comerç, que permetria enllaçar el Pas de la Casa amb la localitat francesa de Porta, seria «el més realitzable» d’entre les altres alternatives que han pogut aparèixer sobre la taula per connectar el Principat amb l’Hexàgon, després del debat obert des del passat mes de maig arran de l’allau a l’RN22, que va obligar a tallar l’accés a Andorra des de França durant dues setmanes.

Torres, que ahir es va desplaçar a la localitat francesa de l’Hospitalet per copsar conjuntament amb les autoritats franceses l’avanç de les obres en diferents punts del traçat de l’RN20 per prevenir allaus, va explicar que l’altra proposta que s’ha posat damunt la taula, com la d’obrir un vial per carretera a la zona de la Solana, tindria un cost «molt elevat» -sense arribar-lo a concretar- atesa la complexitat i l’orografia de la zona. De moment tampoc no ho descarta i, de fet, el mateix Torres va admetre que es recuperarà el projecte del qual ja se n’havia parlat fa anys «per analitzar-lo», encara que va posar per davant la connexió ferroviària, que podria arribar a tenir un cost d’uns 120 milions d’euros, i que també permetria enllaçar amb Catalunya.

Les obres a l’Hospitalet

Paral·lelament, Torres va passar revista de les obres fetes en territori francès per prevenir els allaus durant l’hivern i evitar eventuals tancaments de les vies RN20, RN22 i RN320. En aquest sentit, tant Torres com el prefecte d’Occitània, Etienne Guyot, van explicar que ja s’ha posat fil a l’agulla per reduir el risc de despreniments a les zones més perilloses, com és el cas del H4, a l’Hospitalet, tot i que encara quedarà un altre corredor al qual s’hi haurà d’actuar -conegut com H2-, també a la mateixa localitat, amb un risc molt alt. Les obres en aquest altre punt s’haurien d’iniciar l’estiu que ve i està previst que s’acabin el 2022 o el 2023.

Tant Guyot com Torres van al·legar que el fet de no concloure abans les obres dels trams més perillosos es deu a la seva complexitat tècnica, ja que entre els treballs de contenció es preveu la construcció d’un túnel, encara que van afirmar que ja s’hi han fet treballs previs a través de la col·locació de xarxes i elements per evitar caigudes de rocs. Els treballs per prevenir els allaus, que també s’han realitzat a punts de les comunes de Porta i Porté-Pimorent, s’emmarquen dins del Programa Sapyra, que preveu millores a les carreteres a les zones de muntanya entre França i Andorra, i que està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), així com per les aportacions de França, Andorra i Espanya.

El cost total del projecte Sapyra, que es va iniciar el 2017 i s’acabarà l’any que ve, és de 4,3 milions d’euros, dels quals tant França com Andorra n’aporten un milió cadascun. El Govern també té previst fer més aportacions fins al 2023 per millorar els accessos amb carretera des de França, fruit de l’acord bilateral signat amb París el 2017.

Afectacions a l'hivern

Torres va dir que les afectacions a la carretera RN22, per la qual al 2018 hi van circular 1,4 milions de vehicles amb destinació a Andorra i on hi van passar mercaderies per un valor de 300 milions d’euros, tenen «una repercussió important» quan es produeixen . «En els últims anys hem tingut bastants dies de tancament i això afecta molt el comerç, el Pas i afecta molt l’arribada de turistes», va afirmar Torres, que va afegir que la cooperació amb França a través de les comunicacions és una mostra de la voluntat del Govern perquè hi hagi un «equilibri» en les relacions diplomàtiques amb París i amb Espanya.

Per la seva banda, el prefecte Etienne Guyot va manifestar «les carreteres que permeten accedir des de Foix i Perpinyà estan molt exposades als problemes hivernals i la seva viabilitat representa una inversió important de l’estat [francès] i és un compromís important per Andorra». El representant gal va afirmar al mateix temps el compromís de França amb Andorra i que les obres en aquest punt són «ultraprioritàries».