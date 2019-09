Dos detinguts per tràfic de tabac per valor de gairebé 8.000 euros

La Policia va detenir un parell de persones per presumpte contraban de tabac el passat divendres al Pas de la Casa. Segons recull el balanç policial, el Servei de Duana Andorrana va desplegar un dispositiu de vigilància en un carrer de la vila encampadana i, just a les 17.25 hores, va controlar una dona de 47 anys i un home de 62 anys, tots dos no residents, que havien carregat en un turisme fins a 224 cartrons de tabac de pipa, el que equival a 56 quilograms, per valor de 7.896 euros. Els dos detinguts van ser acusats d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic perquè no disposaven de cap llicència de mercaderies sensibles que els acredités a transportar-les.

Els agents van comissar 130,3 grams de marihuana en el domicili d’un home resident de 41 anys

Més enllà d’aquesta intervenció, durant la setmana passada el Cos de Policia va haver d’actuar en dos casos de maltractaments en l’àmbit domèstic. Per una banda, el dijous 5 al matí va ser requerit en un domicili particular de la parròquia de Canillo per una agressió entre cònjuges i allà va detenir un home resident de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Per l’altra, el dilluns 3 el cos va haver d’acudir en un bar d’Escaldes-Engordany, a l’exterior del qual s’estava produint una agressió mútua entre una exparella. En aquest cas, va detenir tant la dona, de 42 anys, com l’home, de 65, tots dos residents.

Tretze positius

Fruit dels controls rutinaris que van muntar al llarg de la setmana passada, els agents de la Policia van arribar a detenir un total de 13 persones que van donar positiu en el control d’alcoholèmia. D’entre aquestes, destaquen un resident de 42 anys amb una taxa d’1,76 g/l, un altre de 40 anys amb una taxa d’1,72 g/l i un darrer de 21 anys amb una taxa d’1,51 g/l. Pel que fa als delictes contra la salut pública, cal destacar la detenció d’un home resident de 41 anys a Canillo, a qui se li van comissar 130,3 grams de marihuana en el seu domicili particular, i la d’un altre de 26 anys per possessió de 2,4 grams de cocaïna, que va ser interceptat en l’aparcament d’un local d’oci de la capital.

Accident a Aixovall

Una dona de 36 anys va resultar lleument ferida ahir en un accident de trànsit a la rotonda d’Aixovall, a Sant Julià de Lòria. La topada va produir-se a primera hora de la tarda, a les 14.20 hores, entre una camioneta de la marca Kia i una motocicleta Aprilia, ambdues amb matrícula del Principat.

Just el dia abans ja s’havien produït dos accidents de trànsit. Un ciclista va atropellar una dona de 68 anys en travessar la calçada a l’avinguda Sant Antoni de la Massana, topada en la qual van ser ferits els dos implicats. I una motocicleta amb dos passatgers va accidentar-se a les Bordes de la Peguera, a Sant Julià.