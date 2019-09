Les escoles artístiques i esportives arrenquen amb una vuitantena d’activitats

El Govern ha de decidir si fa una aposta per intentar assolir-lo

Pel que fa a les escoles esportives adreçades als infants, presenten 24 activitats diferents, des d’esports col·lectius com bàsquet, futbol, handbol, rugbi o voleibol, fins a gimnàstica, natació, arts marcials i disciplines individuals. Aquestes activitats s’oferiran a les instal·lacions del Centre esportiu dels Serradells, l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila i la sala Polivalent de la plaça del Poble, i el comú preveu acollir un total de 1.200 usuaris a la setmana. Justament ahir també van posar-se en marxa la ludoteca de Santa Coloma i el casal d’infants El Llamp.

El Centre cultural de la Llacuna, l’Institut de Música, l’Aula de Teatre i Dansa i l’Escola d’Art han preparat diverses activitats tot mantenint la mateixa línia formativa que l’any passat, ja que –segons va especificar el comú a través d’un comunicat– compten amb molt bona resposta per part dels alumnes i les famílies. El curs anterior, els tres centres van acollir fins a 717 alumnes –370 a l’Institut de Música, 264 a l’Escola d’Art i 83 a l’Aula de Teatre i Dansa–, una xifra que esperen revalidar enguany.

Les escoles artístiques i esportives del Comú d’Andorra la Vella arrenquen aquesta setmana el curs 2019-2020 amb una vuitantena de propostes per a tots els públics i edats. Quant als preus dels cursos i les matrícules, es mantenen els de l’edició anterior, amb un descompte d’entre el 5 i el 10% per a les famílies amb tres fills o més inscrits.

Per El Periòdic

