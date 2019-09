AXA i Andbank Espanya signen una aliança per a la distribució

AXA i la plataforma tecnològica d’Andbank Espanya, MyInvestor, han arribat a un acord de distribució a llarg termini a través del qual distribuiran en exclusiva els productes del grup més gran del món d’assegurances de no-vida –llar, vida, salut i automòbil, entre d’altres– als seus clients digitals. Segons van informar des de l’entitat bancària a través d’un comunicat, la plataforma ha seleccionat AXA Espanya després d’un procés en què ha conclòs que el grup assegurador francès, amb un negoci de 2.525 milions d’euros a Espanya, ofereix els productes més competitius per als seus clients.

Per El Periòdic

