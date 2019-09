El Govern accedeix a modificar els horaris del bus al Pas de la Casa

El Govern va decidir ahir ampliar els horaris de l’L4, que connecta Andorra la Vella amb el Pas de la Casa, en la reunió que va mantenir amb el Comú d’Encamp, la Cooperativa Interurbana i Alsa, l’Associació de veïns i comerciants del Pas de la Casa i Iniciativa Publicitària arran de les queixes dels usuaris que s’havien vist afectats per la desaparició dels autobusos que cobrien aquest recorregut a primera i última hora del dia. «Ja comptàvem a prendre aquesta decisió ràpidament per donar cobertura als treballadors que utilitzen l’L4 abans de les set del matí i després de les nou de la nit», va explicar a aquest rotatiu el director d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport, Josep Lluís Pujol. D’aquesta manera, igual que abans de la posada en funcionament de les noves línies d’autobusos el passat 2 de setembre, l’L4 recupera des d’avui la primera sortida a les 6.15 hores i retarda l’última fins a les 21.20.

Josep Lluís Pujol: «Havíem plantejat aquest itinerari alternatiu pensant en els transbordaments perquè l’L2 i l’L3 ja van dissenyar-se per l’interior»

Tot i que la reducció dels horaris no era l’única queixa dels usuaris de l’L4, Pujol ja va indicar que ahir van centrar la reunió a resoldre aquesta qüestió i que avui en realitzaran una altra només amb la concessionària de la línia per parlar sobre el seu recorregut i les freqüències de pas i valorar si cal realitzar algun altre canvi en aquest sentit. Una de les demandes dels usuaris és precisament que l’autobús torni a passar per dins d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, ja que ara circula per la carretera de l’Obac amb l’objectiu d’evitar el centre de la ciutat i reduir el temps del trajecte.

«Havíem plantejat aquest itinerari alternatiu pensant en els transbordaments perquè l’L2 i l’L3 ja van dissenyar-se per l’interior de la capital, Escaldes-Engordany i Encamp», va matisar el director de Transport tot subratllant que s’estudiarà si és viable tornar a plantejar aquest desviament i com es pot optimitzar tenint en compte els de les altres dues línies que cobreixen les Valls d’Orient. De fet, Pujol ja va alertar que la modificació dels itineraris pot influir en la freqüència de les tres línies, ja que si fan les mateixes parades s’haurà de mirar que no coincideixen en horaris per afavorir la circulació dels autobusos.

De moment, la línia del Pas de la Casa és la que ha aglutinat la majoria de queixes dels usuaris que des de fa una setmana ja utilitzen la nova xarxa d’autobusos. El director de Transport, però, va voler recordar que precisament les noves concessions permeten «la flexibilitat» de fer modificacions a mesura que vagin sortint queixes o altres necessitats.